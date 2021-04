IN UN MOMENTO DI GRANDE DIFFICOLTA' AUGURARE UNA BUONA E SERENA PASQUA E' ANCORA PIU' IMPORTANTE

UN AUGURIO DI UNA SERENA PASQUA IN UN MOMENTO DI GRAVI DIFFICOLTÀ

Siamo al secondo anno di pandemia ed è ancora una Pasqua difficile.

Oggi abbiamo un vaccino ma in un anno ci sono stati cittadini che ci hanno lasciato, altri che hanno dovuto affrontare e superare la malattia. Tutti portiamo i segni dell’ansia, delle difficoltà e delle preoccupazioni. Dirò di più, per onestà e chiarezza c’è chi queste difficoltà le porta come un maggior peso. Parlo delle famiglie che hanno più persone a carico, chi ha perso il lavoro, chi non lo trova e chi lo cerca oramai sfiduciato da tutto.

C’è chi ha una impresa e in un anno di chiusure ha perso molte risorse. A questi cittadini in particolare mi rivolgo. Non credo nelle favole del tutto va bene. Perché per troppi Ortonesi - quelli che non possono contare su stipendi certi, quelli che hanno a carico un familiare malato o in difficoltà - le difficoltà sono diventate insopportabili.

Sono i volti e le storie di persone vere che per dignità non parlano dei loro problemi e non ottengono attenzione e sostegni dovuti. Temo che la crisi di Ortona diventerà più profonda e con essa le disuguaglianze. Non si è voluto in un anno creare un vero fondo finanziario a sostegno dei settori economici più in difficoltà, nonostante le nostre proposte contenute in delibere mai accolte. Vedremo cosa ci riserverà il futuro.

Per il presente un Augurio di una serena Pasqua a tutti i cittadini di buona volontà.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA

#Ortona #BuonaPasqua