SIECO: Obiettivo vittoria per rimanere tra le prime quattro

Archiviata la sconfitta di mercoledì con Taranto, la Sieco è di nuovo di scena presso il palasport di via Papa Giovanni. Questa volta arrivano quelli della BCC Castellana Grotte che con 26 punti all'attivo, occupano il nono posto in classifica. Ultima gara di una Regular Season che per i pugliesi ha poco da dire. I castellanesi sono infatti già qualificati per i PlayOff pur "costretti" a doverli disputare dagli ottavi di finale. Discorso differente per i ragazzi di Coach Lanci che, con i tre punti in palio nella prossima ed ultima giornata di campionato hanno ancora la matematica possibilità di agguantare il terzo posto in classifica. Allo stesso tempo, gli Impavidi cominceranno i play-off partendo dai quarti di finale in quanto, nel peggiore dei casi, nessuna delle inseguitrici potrà farla scivolare più in basso del quinto posto. Per conoscere il cammino della Sieco nei Play-Off bisognerà dunque attendere che l'ultima palla dell'ultima gara di questa entusiasmante regular season 2020/2021, cada a terra.

I pugliesi hanno perso alcuni "pezzi" tra dicembre e febbraio ma il valore del roster rimane assolutamente invariato, in una classifica che, ad essere onesti, non riflette l'effettivo potenziale della BCC Castellana Grotte. Ortona dovrà disputare una gara perfetta, cercando i mantenere la concentrazione al massimo nel tentativo di ottenere i tre, importantissimi punti. L'impresa non sarà semplice non solo per il già citato potenziale degli avversari ma per la solita, cronica sfortuna che aleggia intorno al palasport ortonese. Diego Cantagalli, infatti, non dovrebbe essere ancora disponibile mentre per Marinelli e Carelli si deciderà nelle ultimissime ore del pre-gara. Di contro, Coach Lanci potrà contare su uno scalpitante Shavrak che ha sfoderato una più che buona prestazione nel suo vero esordio in maglia biancoazzurra soltanto lo scorso mercoledì.

Coach Nunzio Lanci: «Quest'ultima giornata di regular season per noi è davvero importante. Vincerla vorrebbe dire arrivare quantomeno quarti, cosa che ci garantirebbe di giocare il primo turno dei play-off e l'eventuale bella in casa. Sarebbe la degna conclusione di un campionato giocato, sebbene tra mille difficoltà, onorando sempre la maglia e cercando di dare il massimo ad ogni partita».

Arbitreranno i signori Carcione Vincenzo e Dell'Orso Alberto. Come sempre sarà possibile seguire la diretta streaming su www.impaviapallavolo.it

Tutte le gare di questo ultimo turno di Regular Season avranno inizio alla stessa ora le 18 di domenica 21 marzo:

Sieco Service Ortona – Bcc Castellana Grotte

Emma Villas Aubay Siena – Kemas Lamipel Santa Croce

Pool Libertas Cantù – Gruppo Consoli Centrale Del Latte Brescia

Prisma Taranto – Cave Del Sole Geomedical Lagonegro

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Synergy Mondovì

Agnelli Tipiesse Bergamo – Conad Reggio Emilia.