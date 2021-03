" SFIATETE " POESIA DIALETTALE IN ORTONESE

PREMIO POESIA 21 marzo 2021: VINCE IL MEDICO RIANIMATORE, DOTT. DI TIZIO LUCA, OSPEDALE SS ANNUNZIATA CHIETI, CON LA POESIA DIALETTALE “Sfiatète”.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 21 MARZO 2021 ORE 11:00

PRESSO l'OSPEDALE di Chieti.



Domenica 21 MARZO 2021 alle ORE 11:00 presso l'Ospedale di Chieti SS Annunziata, l’Associazione Culturale “22 aprile” celebrerà la Giornata Mondiale della Poesia. L’Associazione, in questo 21 marzo, conferisce un Premio al componimento “Sfiatète”, scritto in dialetto ortonese da Luca Di Tizio, anestesista e rianimatore all'Ospedale clinicizzato SS Annunziata di Chieti.

Luca di Tizio scrive e lo fa a cuore aperto. Lo abbiamo immaginato al termine dell’ennesima giornata sfiancante, coi nervi a pezzi e l'umore alle caviglie. Un lavoro che ha a che fare con la vita e con la morte, coi miracoli e con le tragedie, coi voli altissimi e con gli abissi.

In un momento tanto complesso, la poesia ritorna come lingua dell’indicibile, come tentativo estremo di tenere la parola viva e abbiamo scelto, nel rispetto della salute di tutti, di conferire il Premio in Ospedale, all'esterno, con una piccola cerimonia, coinvolgendo la Direzione Sanitaria. Invitiamo i media locali a partecipare e auspichiamo che l'evento abbia visibilità e porti un poco di luce, in un momento tanto difficile. In allegato troverete le dichiarazioni del Dott. Di Tizio Luca, il testo della poesia in dialetto, la traduzione e una scheda sintetica dell'evento.

Sperando che l’invito venga accolto, l’Associazione “22 aprile” ringrazia i media per il contributo quotidiano all'emergenza Covid-19 e augura buon lavoro.

AMERIGO GIZZI