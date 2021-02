Per l'anticipo dell'ottava giornata, arriva ad Ortona il Brescia.

La Sieco anticipa l'ottava giornata di ritorno scendendo in campo sabato 27 febbraio alle ore 18.00 tra le mura amiche. I Ragazzi Impavidi ospiteranno l'ostica formazione della Centrale Del Latte di Brescia. Ex di turno gli indimenticabili Cisolla e Galliani. All'andata i lombardi si imposero con il risultato di 3-1.

Cisolla & Co. attualmente al settimo posto in classifica con 26 punti, sono reduci da due vittorie consecutive, l'ultima ai danni della capolista Bergamo che perde per la prima volta in campionato. La Sieco, invece, con due gare da recuperare ha all'attivo 27 punti che le valgono il quinto posto. Gli ortonesi arrivano da una vittoria in chiaroscuro contro la tenace Lagonegro che si arrende solo al tie-break.

Il grande assente dell'ultima vittoria impavida, Diego Cantagalli (piccolo risentimento muscolare), rischia di dover saltare anche la prossima gara. Fondamentali per valutare le sue condizioni saranno gli ultimi allenamenti. Coach Lanci incrocia le dita ma se l'opposto non dovesse farcela, Dario Carelli è pronto a sostituirlo con il suo braccio mancino.

Nunzio Lanci: «L'intenzione è quella di continuare il nostro già positivo cammino in campionato. Dobbiamo pensare partita dopo partita cercando di migliorare il nostro gioco per arrivare il più in alto possibile in classifica per i Play-Off. Sabato incontreremo Brescia che è sicuramente una buona squadra che in più gode di ottima salute dopo la vittoria con Bergamo. Noi giocheremo la nostra partita con l'obbiettivo di esprimere la nostra migliore pallavolo cercando di fare risultato.»

La gara, visibile in streaming sul sito impavidapallavolo.it, sarà diretta da Cruccolini Beatrice e Rolla Massimo, entrambi di Perugia.

Queste le altre gare in programma:

Agnelli Tipiesse Bergamo – Emma Villas Aubay Siena

Kemas Lamipel Santa Croce – Prisma Taranto

Cave del Sole Geomedical Lagonegro – Synergy Mondovì

BCC Castellana Grotte – Conad Reggio Emilia

BAM Acqua San Bernardo Cuneo – Pool Libertas Cantù