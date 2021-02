IL COMUNE DI ORTONA ATTIVA I BUONI MENSA ON LINE

Il Comune di Ortona in collaborazione con la società AgriService srl che gestisce la mensa scolastica attiverà dal 15 marzo 2021 i buoni on line. Dalla metà di marzo quindi non si utilizzeranno più i buoni cartacei distribuiti fino ad ora, tutto il sistema di registrazione, di pagamento e di fruizione sarà digitalizzato.

«Il nuovo sistema- spiega l'assessore all'Istruzione, Massimo Petaccia - eviterà file e disagi alle famiglie che potranno con smartphone, tablet o pc fare tutta la procedura con i propri tempi. Il sistema infatti prevede che i ragazzi non dovranno più portare nulla perché il personale della refezione scolastica attraverso dei tablet avrà la situazione in tempo reale».

A partire da lunedì 1° marzo le famiglie potranno registrarsi sul sito www.planetschool.it/psortona inserendo i dati richiesti riferiti al genitore. Nei giorni successivi alla registrazione sarà inviato un codice identificativo via sms al numero di cellulare riportato sulla domanda, fatta a suo tempo, per richiedere il servizio. Nel caso in cui il numero di cellulare dovesse essere cambiato bisognerà comunicarlo all'ufficio Diritto allo Studio.

Con il codice si potrà tornare sul sito entrare con la propria password, andare al menù e selezionare con il mouse la funzione "Gestione" e poi "Abbinamento Studenti" qui sarà richiesto di inserire il codice identificativo che permetterà di abbinare al nome dell'utente che si è registrato quello del ragazzo che fruisce del buono mensa. Nel caso di più figli si dovrà ripetere la stessa operazione per il numero dei figli, ognuno con il proprio codice identificativo. Una volta conclusa l'operazione sempre dal menù principale, situato in alto a sinistra, si potrà accedere alla funzione "Servizi" e poi a quella "Refezione" per avere il quadro dei pasti consumati.

Mentre nella sezione "Pagamenti" si potrà accedere al servizio "Ricarica On line" per ricaricare il proprio credito da cui la società detrarrà il costo di ogni pasto che sarà, comunque, sempre determinato dalla fascia ISEE. Si potranno scegliere due opzioni di pagamento, la prima consente di generare un avviso di pagamento con QR Code con cui si potrà pagare sia ai tabaccai che in banca, mentre l'altra consente di pagare mediante PagoPA con carte elettroniche.

Dal 15 marzo, giorno in cui inizierà la modalità buoni on line, sarà possibile restituire all'ufficio Diritto allo Studio, al polo Sant'Anna, i buoni cartacei rimasti il cui valore sarà caricato sul plafon personale dello studente direttamente dall'ufficio.

«Il nuovo sistema- continua l'assessore Petaccia- al di là dell'iscrizione iniziale necessaria risulterà facile e veloce, così il genitore potrà costantemente monitorare il proprio credito e potrà anche comunicare attraverso il sito l'assenza dello studente e quindi il non utilizzo del buono. Sul sito del Comune di Ortona, nella sezione "Servizi" e nell'ufficio "Diritto allo studio" ci sono pubblicati anche i manuali d'uso per le procedure di iscrizione al sito dei buoni pasto e per tutte le altre funzioni».