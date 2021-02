Stretta sui controlli per il contrasto alla pandemia da CoViD-19

La compagnia dei Carabinieri di Ortona ha intensificato ulteriormente i servizi di controllo del territorio dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza del presidente della giunta della Regione Abruzzo che ha disposto la cd. “zona rossa” per la provincia di Chieti in particolare.

Sono stati predisposti nello specifico capillari controlli alla circolazione stradale lungo le principali arterie stradali ed è stata attuata la vigilanza preventiva nei luoghi di possibili assembramenti quali esercizi pubblici, parchi ed aree coperte frequentate dai più giovani.

Ad Ortona, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in un noto bar del centro urbano dove hanno sorpreso 3 avventori intenti a consumare al banco ben oltre l’orario consentito.

La titolare e gli avventori sono stati sanzionati così come il bar è stato chiuso per 5 giorni mentre è stata informata, per i provvedimenti di competenza, la Prefettura di Chieti.

