Gli impavidi hanno voglia di ripartire da Lagonegro

Dopo lo STOP di domenica scorsa, a causa dell'indisponibilità della Prisma Taranto, La SIECO tornerà in campo domenica 21 febbraio alle ore 18.00. I ragazzi di Coach Nunzio Lanci saranno impegnati nella trasferta in casa del fanalino di coda Cave del Sole Geomedical Lagonegro.

All'andata gli impavidi si imposero con il punteggio di tre set ad uno ma domenica, gli avversari avranno un paio di novità rispetto al precedente incontro. Il palleggiatore Fabroni (che ad Ortona non giocò per una leggera indisposizione) si è infatti spostato a Siena e da Siena al suo poso è arrivata la giovane promessa Nicola Salsi. Tra le fila del Lagonegro c'è anche una nuova pedina: lo schiacciatore classe '90 Filippo Vedovotto.

Nonostante l'ultima posizione, Lagonegro gode di un roster di tutto rispetto che era stato costruito con ben altre ambizioni. Ne è ben consapevole Nunzio Lanci, coach dei bianco-azzurri «Quella di domenica rappresenta una buona possibilità per scrollarci di dosso la delusione della gara di Coppa Italia. Dobbiamo ripartire per trovare il miglior piazzamento possibile nella successiva fase dei Play-Off e dobbiamo farlo da subito. Sarà importante ritrovare la giusta forma, ma soprattutto la giusta concentrazione perché portare a casa l'intera posta in palio sarebbe importantissimo per il nostro morale. Peccato che in campo ci saranno anche gli avversari che cercheranno di metterci i bastoni fra le ruote. La classifica conta poco. Lagonegro è una squadra da non prendere assolutamente sotto gamba. Bisogna scendere in campo con la consapevolezza che nessuno ci regala nulla e fare la nostra partita».

Arbitri dell'incontro i signori De Sensi Danilo e Palumbo Christian. Come sempre sarà possibile seguire la diretta streaming sul sito impavidapallavolo.it

Queste le altre gare della Settima giornata di campionato di Serie A2 Credem Banca

Prisma Taranto – Emma Villas Aubay Siena (Rinviata)

Pool Libertas Cantù – BCC Castellana Grotte

Gruppo Consoli Centrale Del Latte BS – Agnelli Tipiesse Bergamo

Synergy Mondovì – Conad Reggio Emilia

Kemas Lamipel Santa Croce – BAM Acqua San Bernardo Cuneo