APRE LA NUOVA PIAZZA DEGLI EROI CANADESI

«Restituiamo alla città- spiega il sindaco Leo Castiglione- una piazza rinnovata e ridisegnata, una piazza in cui si potrà tornare a sedere e ammirare uno degli scorci più belli e suggestivi della città, la cupola di San Tommaso e in lontananza il mare. Una piazza simbolo del rapporto di amicizia tra Italia e Canada, tra il popolo ortonese e quello canadese, nato in quei giorni terribili del '43 e mai sopito ma anzi rafforzatosi nei decenni attraverso la comune volontà del ricordo di quanti persero la vita per la libertà».

Riapre piazza degli Eroi Canadesi, già piazza Plebiscito, con un nuovo look e soprattutto con una nuova destinazione, infatti quella che un tempo era di fatto il terminal degli autobus oggi si presenta alla città come un nuovo luogo di aggregazione e di socializzazione. Questo ovviamente una volta superata la pandemia da Covid 19.

«Piazza degli Eroi Canadesi- sottolinea il sindaco Leo Castiglione- rappresenta la volontà dell'amministrazione comunale di lasciare alle future generazioni delle due nazioni un messaggio di pace e di speranza e di rendere indelebile la memoria di quanti, lontani dalla propria patria e dai propri affetti, caddero per assicurare un mondo migliore a tutti noi».

Un progetto avviato dall'amministrazione Castiglione, con l'ordine del giorno presentato dal consigliere Luigi Polidoro per la ridenominazione della piazza, e dall'allora assessore Giani Totaro e poi preso in eredità e portata a compimento nella sua versione odierna dall'attuale assessore ai lavori pubblici Cristiana Canosa. I lavori su progetto dell'architetto Samuele Moscatelli sono stati realizzati dalla Ditta De Cesaris in 100 giorni con un costo complessivo di 200 mila euro.

«Il progetto della nuova piazza- prosegue Castiglione- ha avuto un importante momento di condivisione con il governo canadese che attraverso il Ministero degli Affari Veterani del Canada ha contribuito alla realizzazione della fontana dell'Amicizia che simbolicamente rappresenta l'oceano che unisce i due continenti stilizzati con il disegno della foglia d'acero e del trabocco. Un'iniziativa resa possibile anche dalla collaborazione del Lions Club Ortona».

Purtroppo a causa della pandemia questo momento storico per la città non può essere condiviso e vissuto con tutti i cittadini «avremmo voluto celebrare degnamente questa riapertura –continua il sindaco Castiglione- con una importante inaugurazione alla presenza di tutti coloro che vi hanno, a vario titolo, partecipato e soprattutto oggi avremmo voluto al nostro fianco le istituzioni canadesi e in particolare l'ambasciatrice del Canada in Italia, Alexandra Bugailskis, ma il nuovo passaggio in zona rossa ce lo impedisce ma nulla potrà impedirci di gioire come ortonesi di questo ennesimo evento epocale».

Su una stele posizionata nella nuova piazza si legge una frase che celebra i 78 anni di amicizia tra i due popoli.

CANADA E ITALIA: LA GUERRA CI HA VISTI FIANCO A FIANCO, LA PACE CI VEDE AMICI.