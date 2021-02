Via Verde della Costa dei Trabocchi: Ortona Solidale, Ortona Popolare e Ortona Territorio propongono un piano di assetto territoriale dell’intera costa teatina

Ortona Solidale, Ortona Popolare e Ortona Territorio, con una lettera a firma dei presidenti Monica Rosa, Leonardo Vespasiano e Tommaso Vitale, inviata al Sindaco di Ortona Leo Castiglione e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale Simona Rabottini e a tutti i Consiglieri Comunali, hanno invitato l’Amministrazione comunale a condividere e a portare in approvazione nel prossimo Consiglio Comunale la proposta di deliberazione per chiedere alla Provincia di Chieti il ritiro del Regolamento di gestione della “Via Verde della Costa dei Trabocchi”.

Nella stessa proposta di deliberazione presentata da Ortona Solidale, Ortona Popolare e Ortona Territorio, si chiede alla Provincia di Chieti di concludere il processo di pianificazione dell’assetto della costa teatina con l’approvazione del “Progetto Speciale di Innovazione e Rigenerazione Territoriale della Costa Teatina”, le cui attività sono state avviate con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 468/07 del 20.11.2007.

“Abbiamo chiesto al Consiglio comunale – dichiara Gianluca Coletti, coordinatore del progetto Ortona 2030 – di condividere la nostra contrarietà ad un regolamento di gestione della Via Verde che in sostanza si limita a disciplinare la sola occupazione di suolo pubblico. Una scelta che non considera il valore strategico dell’intera area costiera su cui insiste la pista ciclopedonale”.

“In alternativa – continua Gianluca Coletti – abbiamo proposto di richiedere alla Provincia di Chieti di concludere il processo di pianificazione dell’assetto della costa teatina con l’approvazione del “Progetto Speciale di Innovazione e Rigenerazione Territoriale della Costa Teatina”, le cui attività sono state avviate nel 2007. Si tratta di un’attività di progettazione territoriale speciale che ha preso il via da un apposito studio preliminare sulla costa teatina redatto dal Prof. Franco Farinelli, dall’Arch. Nicola Zinni, dall’Arch. Carmelita Pompilio e da un gruppo interno formato da tecnici della Provincia”.

“Siamo sicuri – conclude Gianluca Coletti – che l’intero Consiglio comunale condividerà la nostra proposta, per fare in modo che la Città di Ortona, attraverso l’Amministrazione comunale, promuova, anche nell’ottica dei criteri europei degli investimenti verdi ad impatto ambientale positivo di recente approvati dalla Commissione europea con le nuove linee guida per i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza, una pianificazione strategica unitaria che valorizzi le aree della Via Verde, tuteli il patrimonio ambientale, paesaggistico e naturalistico delle aree costiere e consenta azioni specifiche capaci di generare valore per le comunità e per i territori”.