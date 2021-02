STRUMENTALIZZARE IL VIRUS PER FARE POLITICA.

“ Resto davvero sconcertato di fronte al consigliere Di Nardo, esponente cittadino di Fratelli d'Italia, che di fronte a un'ordinanza restrittiva del presidente Marsilio invece di chiedere a lui perché, visto l'andamento generale , non ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado cosa fa???

Cerca il palcoscenico politico chiedendo al sindaco di farlo.- cosi il sindaco di Ortona replica al Capogruppo al Comune di Ortona per Fratelli d'Italia, Lega, Libertà e Bene Comune per Ortona - Il sottoscritto conosce e valuta la situazione locale che in questo particolare momento, ma lui non può saperlo visto che non si informa e non chiede mai della situazione ortonese, non desta particolari preoccupazioni anche alla luce dei risultati dello screening, ma se il presidente che ha una visione più ampia della situazione e che conosce i dati di tutta la Regione nel dettaglio avesse ritenuto di farlo noi ne avremmo preso atto.”

“ Caro Consigliere - prosegue Sindaco di Ortona - dire che Ortona oggi è uno dei territori dove c'è una recrudescenza del virus significa non aver neanche letto gli ultimi dati e neanche le dichiarazioni del tuo stesso presidente che ha chiaramente parlato di variante inglese nell'area metropolitana Chieti-Pescara. Ortona da giorni è in discesa con il numero dei positivi e noi ci auguriamo che continui così. “