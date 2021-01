Amministrative 2022: il Partito Democratico incontra Ortona Popolare, Ortona Solidale e Ortona Territorio

Nel pomeriggio di venerdì le delegazioni di Ortona Popolare, Ortona Solidale e Ortona Territorio, guidate dal coordinatore del progetto Ortona 2030 Gianluca Coletti, hanno incontrato i rappresentanti del Partito Democratico di Ortona su invito del Segretario cittadino dei democratici Franco Musa. All’ordine del giorno le prossime elezioni amministrative che si terranno nella primavera del 2022.

Nel corso dell’incontro è emersa la necessità di promuovere la più ampia partecipazione ad un progetto di cambiamento che faccia superare la grave crisi economica e sociale degli ultimi anni, aggravata dalla pandemia da Covid-19.

“Abbiamo apprezzato l’invito del PD Ortona – dichiarano Monica Rosa, presidente di Ortona Solidale, Leonardo Vespasiano, presidente di Ortona Popolare e Tommaso Vitale, presidente di Ortona Territorio – Un bel gesto di considerazione per le donne e gli uomini delle nostre associazioni e per il nostro progetto”.

“Abbiamo rappresentato al PD di Ortona – continuano Monica Rosa, Leonardo Vespasiano e Tommaso Vitale – che la Città di Ortona ha tutte le carte in regola per assicurare una vita dignitosa alle famiglie ortonesi e, soprattutto, ai giovani che vogliono costruire il loro futuro dove sono nati e cresciuti. È il tempo delle scelte coraggiose e lungimiranti, capaci di assicurare alla nostra comunità sviluppo economico, benessere sociale e crescita culturale. Dovremo farci trovare pronti quando, a breve, arriveranno risorse importanti dall’Unione Europea. Per queste ragioni il nostro progetto punta sulla qualità delle proposte e delle persone da mettere in campo”.

“Immaginiamo – concludono Monica Rosa, Leonardo Vespasiano e Tommaso Vitale – un governo della Città che quotidianamente si confronta con cittadini, istituzioni scolastiche, enti pubblici, imprese, professionisti, associazioni, e, soprattutto, con la Regione, il Governo nazionale e l’Unione Europea. Immaginiamo un’Amministrazione comunale dove competenze e capacità riconosciute, conoscenza dettagliata delle vicende amministrative di Ortona ed esperienza qualificata vengano messe al servizio della comunità per ridare ad Ortona un ruolo strategico per l’Abruzzo”.

c.s.