Sport nei parchi: Ortona Solidale, Ortona Popolare e Ortona Territorio propongono al Comune di partecipare all’Avviso ANCI in partenariato con le associazioni sportive ortonesi

Ortona Solidale, Ortona Popolare e Ortona Territorio, con una lettera a firma dei presidenti Monica Rosa, Leonardo Vespasiano e Tommaso Vitale, inviata al Sindaco di Ortona Leo Castiglione, hanno segnalato all’Amministrazione Comunale che sul sito della Sport e Salute S.p.a. è stato pubblicato l’Avviso per l’adesione dei Comuni al progetto “Sport nei parchi” promosso in collaborazione con l’ANCI.

L’Avviso si pone l’obiettivo di promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) operanti sul territorio, e la realizzazione di sinergie di scopo tra le stesse ASD/SSD e i Comuni - che vadano oltre il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 - per l’utilizzo di aree verdi comunali.

Per l’edizione 2020/2021 il “Progetto” sarà realizzato su due distinte linee di intervento:

- Linea di intervento 1 – Installazione di nuove aree attrezzate e riqualificazione di aree attrezzate esistenti, in cofinanziamento con i Comuni, con contributo massimo di euro 12.500,00. L’intervento prevede, da un lato, la realizzazione di nuove aree attrezzate nei Comuni che ne sono sprovvisti, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero; dall’altro, la riqualificazione delle aree attrezzate già presenti nei parchi cittadini. In entrambi i casi è previsto un nuovo modello di gestione attraverso l’adozione delle aree attrezzate da parte di una ASD/SSD operante sul territorio o dal Comune stesso;

- Linea di intervento 2 – Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend”: creazione nei parchi cittadini di aree non attrezzate (c.d. “isole di sport”) messe a disposizione dai Comuni e gestite da ASD/SSD operanti sul territorio, che saranno individuate a cura di Sport e Salute e dei Comuni attraverso procedure che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Le ASD/SSD, previo accordo con il Comune, potranno svolgere durante la settimana la propria attività in queste aree e nel week end si impegnano ad offrire un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, over 65) grazie ad un contributo di Sport e Salute, che sarà erogato attraverso gli Organismi Sportivi di affiliazione per un massimo di euro 24.000,00 da destinarsi pro quota ad almeno n. 3 ASD/SSD.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 16:00 del 15 febbraio 2021 secondo le modalità indicate nell’Avviso. Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili sul sito della Sport e Salute S.p.a. all’indirizzo: https://www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi.html.

“Abbiamo proposto al Comune di Ortona di partecipare all’avviso dell’ANCI – dichiarano i presidenti di Ortona Solidale Monica Rosa, di Ortona Popolare Leonardo Vespasiano e di Ortona Territorio Tommaso Vitale – per sostenere la ripresa delle attività sportive e promuovere forme di collaborazione istituzionale tese alla promozione dello sport, allo sviluppo e alla diffusione della pratica sportiva nella nostra comunità, sempre rispettando le regole di contrasto alla diffusione del Covid-19, in partenariato con le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) ortonesi”.