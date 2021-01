Sieco ancora ferma. Salta anche la seconda di ritorno.

Rimarranno spenti i riflettori del Pala Nino Manera di Mondovì. La gara tra i monregalesi e gli ortonesi non s'ha da fare. L'emergenza Covid continua ad interessare gli abruzzesi che nel frattempo hanno ritrovato due atleti risultati negativi al tampone. Per gli altri c'è ancora da pazientare.

Quella in programma, domenica 10 gennaio alle ore 18.00 sarebbe stata la seconda di ritorno. Nel girone di andata, la Sieco era riuscita ad avere la meglio sugli avversari per tre set a zero.

Rinviata anche la gara tra Conad Reggio Emilia e la Kemas Lamipel Santa Croce.

Queste le altre partite in programma:

Agnelli Tipiesse Bergamo – BCC Castellana Grotte

Cave Del Sole Geomedical Lagonegro – Gruppo Consoli Brescia

Prisma Taranto – Pool Libertas Cantù

Emma Villas Aubay Siena – Pool Libertas Cantù