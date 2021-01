“UNITI PER ORTONA” DONATI € 13.563,00 ALLA LOCALE CROCE ROSSA ITALIANA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ DI ORTONA

Nonostante le difficoltà del momento, l’iniziativa “Uniti per Ortona” promossa dai Club Service Rotary, Lions, Inner Wheel, Rotaract della città ortonese è stata una costruttiva ed operosa maratona di solidarietà a supporto delle famiglie ortonesi colpite dalla crisi economica causata dalla pandemia.

Nel periodo dal 27 novembre all’ 8 gennaio, la campagna ha raccolto € 13.563,00. Il ricavato consegnato alla Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Chieti, Angela Paolucci, sarà utilizzato per l’acquisto di beni alimentari e l’aiuto economico alle famiglie bisognose di Ortona.

“Ci siamo mobilitati come club service insieme, rispondendo all’accorato appello della Croce Rossa locale che ci ha rappresentato il crescente bisogno delle famiglie ortonesi e la difficoltà a far fronte alle richieste di aiuto – dichiara Giuseppe Carulli, presidente del Lions club di Ortona. – Dopo aver fatto in primis noi una donazione, abbiamo rilanciato tale appello a tutta la nostra comunità, certi che avrebbe risposto con grande slancio di generosità.”

“Aderire ad un club service significa mettersi a disposizione degli altri con progetti a servizio della comunità - afferma Roberto Serafini, presidente del Rotary Club Ortona – Questa pandemia ha creato ampie fette di povertà alle quali tramite la Croce Rossa e grazie alla generosità degli ortonesi abbiamo cercato di dare aiuto.”

“In questo periodo difficile ed eccezionale che ha messo tutti a dura prova, abbiamo deciso di dare valore alla nostra mission umanitaria e di agire come forza per il bene della nostra comunità – commenta Paola Primavera, presidente dell’ Inner Wheel Club di Ortona. -Lo abbiamo fatto utilizzando una modalità innovativa di crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe dove abbiamo indirizzato tutte le donazioni per questa buona causa, che ci ha permesso di rendere virale e contagioso il dono e la solidarietà.”

“ E’ stato importante condividere e raggiungere un obiettivo comune, unendo le nostre forze e mettendo in campo ognuno la propria professionalità, la rete relazionale e lo spirito di servizio – conclude Giuditta Storto, presidente Rotaract Club Ortona.

Grazie a tutti coloro, individui, aziende, associazioni che hanno partecipato e aderito con generosità a questa meritevole iniziativa. Un ringraziamento particolare a Gabriele Sciusco, per aver ideato l’immagine simbolo della campagna “Uniti per Ortona”, ai maestri dell’ Accademia dello Spettacolo e della Compagnia dell’Alba per aver dato voce e volto allo spot promozionale, agli Arual Band per aver promosso la raccolta fondi nell’ambito dell’iniziativa natalizia “Una nota per una Stella”.

c.s. Rotary, Lions, Inner Wheel , Rotaract Club di Ortona