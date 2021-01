CONTROLLI SERRATI DELLA POLIZIA LOCALE SANZIONI A BAR E ATTIVITÀ COMMERCIALI

La polizia locale è impegnata in un'azione quotidiana e costante nella prevenzione anti Covid con controlli serrati sul territorio, in collaborazione con le forze dell'ordine, compatibilmente con le funzioni attribuite.

«Fin dall'inizio della pandemia- sottolinea il sindaco Leo Castiglione- la Polizia Locale si è messa a servizio della città supportando la popolazione ove necessaria e monitorando il territorio per il rispetto delle norme anti Covid».

In particolare dal 24 dicembre ad oggi la polizia locale ha effettuato controlli su 450 persone e su circa 40 attività commerciali e pubblici esercizi al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalle norme. In particolare nei confronti di un bar del territorio ortonese è stata rilevata una situazione evidente di consumo di bevande ed alimenti all'interno del locale e nelle sue adiacenze. I titolari del bar sono stati multati, con relativa comunicazione alla Prefettura per la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni, per non aver adottato le misure idonee ad evitare l'assembramento di persone ( D.L. 19/2020 e L.35/2020).

Mentre per due attività commerciali, una a posto fisso e una ambulante, è state accertata e sanzionata una procedura di vendita non conforme alle disposizioni della zona rossa che consentivano la vendita di soli beni alimentari e di prima necessità e con modalità ben specificate nel rispetto delle misure di sicurezza.

Oltre 20 sono state invece le sanzioni ai cittadini che manifestatamente, nonostante più volte invitate, non hanno indossato correttamente i dispositivi di sicurezza, mentre 30 sono stati i minori identificati dopo essere stati fermati.