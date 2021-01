La Sieco non gioca la prima di ritorno

Quella di domani, in casa, avrebbe dovuto essere la prima giornata del girone di ritorno e gli avversari quelli della Conad Reggio Emilia, sconfitti ad ottobre per tre set a uno. Come è facile intuire dall'uso del condizionale, la gara in questione non sarà disputata. I problemi legati al CoVid, non ne permettono lo svolgimento. Nunzio Lanci continua a svolgere imperterrito allenamenti quotidiani con i superstiti del virus e di infortuni, allenamenti che si svolgono sia sul campo che in palestra.

A proposito di infermeria, nulla di grave per Pedron, vittima di una brutta distorsione nella gara di due settimane fa contro i Lupi di Santa Croce mentre continua spedito il recupero dell'ormai lungo degente Dimitriy Shavrak.

Oltre a quella tra Ortona e Reggio Emilia, salta anche quella tra Kemas Lamipel Santa Croce e Cave Del Sole Geomedical Lagonegro.

Si disputeranno regolarmente le altre gare in programma per la prima giornata di ritorno in serie A2 Credem Banca.

Pool Libertas Cantù – Emma Villas Santa Croce

Gruppo Consoli Centrale Del Latte BS – Prisma Taranto

Bam Acqua San Bernardo Cuneo – Agnelli Tipiesse Bergamo

BCC Castellana Grotte – Synergy Mondovì