“Incontri Musicali 2020” - Tosti e la Belle Epoque - una realizzazione della School of the Arts di Singapore

Domenica 20 dicembre alle 18.00 si terrà l’ultimo imperdibile appuntamento della rassegna “Incontri Musicali 2020” organizzata dall’Istituto Nazionale Tostiano per il web. “Per questo ultimo incontro” - spiega il direttore artistico dell’Istituto Nazionale Tostiano Maurizio Torelli”- faremo un salto di 10.000 km e andremo a Singapore nella sede della School of the Arts”. Nello specifico, si tratta di un istituto nel quale gli studenti iniziano un percorso di formazione, che parte dalla scuola primaria per arrivare alle superiori, nel quale praticano lo studio delle arti nelle molteplici forme espressive e quindi anche della musica. “Gli studenti delle superiori”- continua il maestro Torelli“ - ci hanno proposto un progetto pluriennale incentrato su Francesco Paolo Tosti. Quello che vi proponiamo domenica è il primo di questi appuntamenti. Questi nostri giovani amici ci presenteranno un documentario nel quale ripercorrono il periodo travolgente della belle epoque”. Nella prima metà del cortometraggio, dunque, si parlerà dei più importanti compositori dell’epoca mentre la seconda parte è dedicata al compositore Francesco Paolo Tosti. Nel documentario, oltre il racconto, si potranno ascoltare alcuni dei brani più rappresentativi del periodo con una visione musicale entusiasta e fresca, propria della loro giovane età. Il documentario è in lingua inglese, ma di agevole comprensione perché ricco di immagini e documenti. Per ascoltare ed assistere al concerto basterà collegarsi al canale youtube dell’Istituto Nazionale Tostiano al seguente link:







Hanno collaborato alla realizzazione delle iniziative Diana de Francesco e Gianfranco Miscia. La Film Art Edition di Giuseppe Piccinino si occuperà delle riprese video. Tutte le informazioni e approfondimenti inerenti gli eventi saranno reperibili sia sul sito dell’Istituto Nazionale Tostiano che sulla relativa pagina Facebook.

