Di nuovo in casa. La Sieco ospita i ragazzi di Santa Croce

Terza gara in sette giorni per la Sieco Service Impavida Ortona. Prima la vittoria nella nona di campionato, ai danni della Pool Libertas Cantù, poi mercoledì sera è arrivata la sconfitta in quel di Bergamo, nel recupero della terza giornata. Ancora un turno casalingo domenica 20, quando i Ragazzi Impavidi affronteranno una nuova difficile sfida, questa volta con la Kemas Lamipel di Santa Croce.

I Lupi di Santa Croce Sull'Arno hanno all'attivo undici punti che valgono il quinto posto in classifica, contro i 19 della Sieco. Tuttavia i toscani hanno disputato sette incontri, due in meno degli ortonesi.

Tra le due formazioni si possono contare sei precedenti, ma questa volta le statistiche premiano i Lupi che hanno vinto quattro incontri contro i due a favore della Sieco. Curioso il fatto che di questi sei incontri, la metà sia finito al tie-break. La prima volta che le due formazioni si sono scontrate risale addirittura nel lontano 1986 nel Girone B dell'allora Serie A2.

Nessuna nuova, buona nuova in Casa Impavida con Nunzio Lanci che per la pima volta riesce ad allenarsi con tutti gli effettivi. Shavrak continua il suo recupero e il suo rientro non dovrebbe tardare ancora molto.

Arbitri dell'incontro i signori Grassia Luca (Roma) e Merli Maurizio (Terni).

Come sempre sarà possibile seguire la diretta streaming dal sito www.impavidapallavolo.it

Queste le altre gare in programma per la XI giornata di andata, nel campionato di Serie A2 Credem Banca

Emma Villas Aubay Siena – Conad Reggio Emilia (Ore 19.00)

Prisma Taranto – Bcc Castellana Grotte (19/12 ore 18.00)

Agnelli Tipiesse Bergamo – Cave Del Sole Geomedical Lagonegro

Pool Libertas Cantù – Synergy Mondovì

BAM Acqua S.Bernardo CN – Gruppo Consoli Centrale Latte BS (19/12 ore 19.00)