Solidarietà, un piccolo aiuto a chi ha bisogno. Ad Ortona l’iniziativa Lions club-Todis

Un patto per la bontà. Un piccolo aiuto che darà un po’ di serenità a quanti hanno bisogno.

È l’iniziativa che si è svolta Sabato 12 dicembre al Punto vendita Todis di Ortona.

Per l’occasione il presidente del Lions Club di Ortona, Giuseppe Carulli e il titolare del Punto vendita Todis, Gianluca Capone hanno firmano l’assegno di 1.500 euro da destinare alla Caritas Diocesana di Lanciano - Ortona.

Sarà l’associazione a distribuire i Buoni spesa dal valore di 10 euro ciascuno da spendere presso il punto vendita Todis di via Massari ad Ortona. La Caritas destinerà il bonus per l’acquisto di alimenti, alle famiglie in difficoltà. Le operatrici Caritas hanno ringraziato il Lions Club di Ortona e il presidente Carulli promotore dell’iniziativa.

I buoni sono stati consegnati alle operatrici della Caritas Nerina d’Attanasio e Rosanna Colangelo.

La sinergia con il Todis è stata fortemente voluta dai soci Lions, che hanno trovato nel persona di Gianluca Capone un cordiale interlocutore e punto di riferimento. Un impegno di collaborazione che gradito a quanti credono nei valori della solidarietà.