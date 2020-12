AIUTO AFFITTI

Il Comune ha predisposto un avviso esplorativo per la definizione della graduatoria dei soggetti che possono accedere al contributo previsto come misura di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione.

L'intervento previsto dalla legge n.431 del 9 dicembre 1998 che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, viene finanziato ogni anno con una ripartizione di fondi assegnati alle Regioni. E proprio per una efficace ripartizione dei fondi a livello territoriale la Regione Abruzzo ha invitato i Comuni ad avviare questo avviso esplorativo per individuare i possibili fruitori dei contributi a sostegno degli affitti di immobili riferiti all'anno 2019.

Tra i requisiti necessari alla presentazione della domanda è previsto un reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore a due pensioni minime Inps, il valore ISEE del nucleo familiare non superiore a quello determinato dalla Regione Abruzzo per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per un totale di 15mila e 835 euro. In presenza di condizioni accertate di precarietà e diminuzione del reddito familiare causate dall'emergenza epidemiologica Covid-19, il valore ISEE potrà estendersi fino a 35mila euro. Inoltre i richiedenti dovranno essere titolari di un contratto di locazione nel Comune di Ortona regolarmente registrato come abitazione principale e che non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Le domande con la documentazione richiesta dovranno essere presentate all'ufficio protocollo entro le ore 12 del 31 dicembre 2020 o inviate tramite PEC entro le ore 24 dello stesso giorno alla mail: protocollo@pec.comuneortona.ch.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio comunale politica della casa al numero 085.9057418 o alla mail c.nasuti@comuneortona.ch.it