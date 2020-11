Istituto Nazionale Tostiano : il secondo concerto del ciclo Incontri Musicali 2020

Il secondo concerto del ciclo “Incontri Musicali 2020”, con la giovane arpista Sofia Marzetti, una giovane artista di grande talento vincitrice di numerosi concorsi e che ha già calcato palcoscenici di famosi teatri.

Sofia ci fà ascoltare questo meraviglioso strumento in un repertorio che affonda le radici nel 700 e nell’800 ma anche con uno sguardo che ci porterà fino ai giorni nostri. Buon ascolto!

---------------------------

00:00 | Introduzione

00:21 | Prolusione Dir. Art Istituto Nazionale Tostiano: Maurizio Torelli

00:59 | Inizio recital

Georg Friedrich Händel Concerto in Si bemolle Magg. per arpa e orchestra, Op. 4 N° 6 (Trascrizione per arpa sola e cadenza originale di Marcel Grandjany)

01:08 | Alegro Moderato

04:22 | Larghetto 08:37 | Cadenza 12:06 | Allegro Alphonse Hasselmans 13:42 | Etude de Concert “La Source” Op. 44 Marcel Tournier 17:40 | Etude de Concert “Au Matin” Giovanni Caramiello 21:54 | “Rimembranza di Napoli”, Fantasia sopra motivi popolari Op. 6 Deborah Henson Conant 27:16 | “Baroque Flamenco”

Ringraziamenti Speciali:

Compagnia dell'Alba - Teatro Tosti

Film Art Edition - Cinematic Video Production - del M° Giuseppe Piccinino