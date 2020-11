IL CENTRO DI SENOLOGIA DI ORTONA NON SI TOCCA

«Voci insistenti e movimenti strani di allestimenti in altri presidi ospedalieri fanno sorgere dubbi sulla volontà di trasferire il centro di senologia di Ortona. Un centro che non ha bisogno di presentazione e che rappresenta il fiore all'occhiello della ASL2 Lanciano Vasto Chieti e dell'assessorato alla sanità della Regione Abruzzo.

Un centro costruito nel corso degli anni dal prof. Ettore Cianchetti attraverso l'applicazione delle metodologie innovative di interdisciplinarità, di formazione del personale e di predisposizione delle aree non solo dal punto di vista dell'efficienza sanitaria ma anche dal punto di vista dell'accoglienza delle pazienti.

Per cui ogni tentativo di trasferirlo, di smembrarlo o di modificarne la struttura sarà fortemente osteggiato dal territorio e in particolare dai 39 sindaci della provincia di Chieti. Più volte in questi anni è stato chiesto ai governi regionali e alle direzioni generali di preparare il passaggio dal prof. Ettore Cianchetti al suo successore proprio nella consapevolezza di non creare vuoti nel percorso diagnostico e terapeutico o peggio di alimentare possibili mire da parte di altri presidi.

Anche in questo momento di emergenza sanitaria il Breast Center di Ortona si è distinto per la risposta immediata con una differenziazione dei percorsi di accesso e di messa in sicurezza delle attività, riuscendo comunque sempre ad assicurare il supporto necessario alle tante donne che a questo Centro affidano le proprie speranze.

Per questo i sindaci vogliono essere chiari e rivolgere un invito al presidente della Regione, Marco Marsilio, all'assessore alla sanità Nicoletta Verì e al direttore generale Thomas Schael, per salvaguardare l'eccellenza del Breast Center a Ortona perché il legame tra il Centro e il suo ospedale è un legame indissolubile, fatto di lavoro, di crescita e di raggiungimento di standard europei che non si possono cancellare per le idee o le ambizioni di qualcuno e qualsiasi azione contraria spingerà i sindaci a un'opposizione serrata»

I SINDACI DI

Ortona- Ari-Arielli- Canosa Sannita- Carpineto Sinello- Casacanditella- Casalanguida- Casoli- Castiglione Messer Marino- Celenza sul Trigno- Crecchio- Cupello- Dogliola- Fara Filiolum Petri- Filetto- Fossacesia- Fresagrandinara- Giuliano Teatino- Guilmi- lanciano- Lentella- Monteodorisio- Orsogna- Palmoli- Poggiofiorito- Pollutri- Roccamontepiano- Roccaspinalveti- San Martino Sulla Marrucina- San Salvo- Scerni- Schiavi D'Abruzzo- Tollo- Torino di Sangro- Torrebruna- Tufillo- Vacri- Vasto- Villalfonsina.