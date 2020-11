Covid – 19 Coronavirus a Ortona

Oggi a Ortona sono stati registrati 9 casi di positività con età compresa tra 18 e 80 anni.



Tra questi ci è stata comunicata la positività di una donna di 77 anni residente nella casa di riposo "T.Berardi". Al momento la signora non ha sintomi ed è in isolamento. Alla Casa di Riposo è stata registrata quindi la positività della paziente e di un'infermiera in seguito alla quale sono stati sottoposti a tampone tutti i ricoverati e il personale che al momento risultano negativi. La situazione è comunque monitorata dalla Asl.

Sono stati comunicati anche 14 guariti.

Al momento ci sono 187 persone positive

e circa 190 in quarantena domiciliare fiduciaria.

da p f co