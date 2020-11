| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L'Associazione Culturale Giovani Ortonesi, organizza in occasione delle prossime festività natalizie il I° Concorso fotografico "Un Presepe per Ortona" 2020.

Il concorso è aperto a tutti: famiglie, singoli, gruppi di associazioni, parrocchie, confraternite ecc...

La partecipazione è totalemente gratuita. E' sufficiente inviare due foto del presepe alla e-mail dell'associazione (acgo@hotmail.it) a partire dal 15 novembre al 15 dicembre 2020.

Nei giorni successivi gli elaborati pervenuti saranno inseriti sulla nostra pagina facebook e avranno inizio le votazioni online.

La valutazione per decretare il vincitore de "UN PRESEPE PER ORTONA" è a giudizio insidacabile della giuria dell'associazione. Invece il vincitore de "UN PRESEPE PER ORTONA ONLINE" sarà decretato dal presepe che avrà avuto più "mi piace" sulla nostra pagina facebook.

Infine a tutti i partecipanti verrà inviato un attestato di partecipazione al concorso.

BUONA PARTECIPAZIONE