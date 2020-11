UN CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Con atto di giunta l'amministrazione comunale ha stanziato 5mila euro come contributo straordinario per l'associazione Soggiorno Proposta. In particolare la comunità attiva sul piano del recupero sociale, aveva subito lo scorso 23 settembre nella sede di contrada Feudo il furto delle attrezzature in acciaio inox da cucina con il danneggiamento della porta d'ingresso. Un danno notevole sotto l'aspetto economico ma anche un danno morale importante e preoccupante come aveva rimarcato il presidente dell'associazione don Daniele Pusti.

Come segno tangibile e concreto di vicinanza alla comunità e al suo radicamento nella comunità ortonese, la giunta comunale ha deliberato lo stanziamento di un contributo straordinario di 5mila euro per contribuire all'acquisto di nuove attrezzature per il locale cucina.

«Avevamo espresso tutta la nostra solidarietà e vicinanza alla comunità per il furto subito – commenta il sindaco Leo Castiglione – e nell'occasione avevamo promesso di attivarci subito per far seguire alle parole i fatti. Sono sicuro che insieme al contributo straordinario dall'amministrazione comunale si è anche attivata la generosa rete dei privati cittadini perché il danno subito dall'associazione è stato considerevole».