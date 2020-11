Weekend di Halloween, servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri della compagnia di Ortona.

Controllo straordinario del territorio attuato nello scorso weekend di Halloween dai carabinieri della compagnia di Ortona nei centri urbani e lungo le arterie stradali di maggior traffico. 14 carabinieri hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale, dei locali pubblici notoriamente frequentati da soggetti controindicati, dei giardini e dei parchi pubblici allo scopo di prevenire e di reprimere reati in genere e forme di assembramenti in ottemperanza delle disposizioni dell’autorità di Governo e degli enti locali.

Ad Ortona i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Chieti tre automobilisti sorpresi con un tasso di alcool ben oltre la soglia consentita mentre altrettanti giovani sono stati segnalati al Prefetto di Chieti per detenzione per uso personale di stupefacenti perché trovati in possesso di diversi grammi di marijuana.

A Fossacesia invece i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lanciano un automobilista del posto sorpreso a guidare con un tasso di alcool assai elevato.

