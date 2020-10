ANAGRAFE&TABACCHI

Un servizio a vantaggio della cittadinanza per estendere su tutto il territorio comunale il servizio di rilascio dei certificati dell'anagrafe. La giunta comunale ha approvato la convenzione con la Federazione Italiana Tabaccai e la società di servizi Novares spa per attivare entro fine anno il rilascio dei certificati dell'anagrafe comunale nelle tabaccherie associate FIT e presenti sul territorio comunale.

«Il servizio si inserisce nelle iniziative e attività messe in campo dall'amministrazione comunale per migliorare i servizi ai cittadini attraverso i sistemi telematici – sottolinea il vice sindaco con delega ai servizi demografici Vincenzo Polidori – e attraverso questa convenzione con la FIT gli ortonesi potranno utilizzare le tabaccherie del territorio accedendo di fatto, ai servizi per il rilascio di certificati anagrafici senza l'incombenza di recarsi presso la sede comunale in corso Matteotti. Una agevolazione resa possibile grazie all'ingresso nello scorso novembre del nostro Comune nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e quindi alla banca dati nazionale che collega le anagrafi di tutti i comuni italiani. Servizi telematici importanti che si aggiungono al rilascio della carte d'identità elettronica e all'adesione al sistema Pass Giustizia che fanno della nostra anagrafe una delle più attive e tecnologicamente preparate».

Nello specifico quando sarà attivato il nuovo servizio il cittadino-utente potrà richiedere alcuni certificati anagrafici come cittadinanza, nascita, residenza, stato di famiglia, matrimonio e altri, direttamente al tabaccaio che aderisce alla rete novares. Il costo a carico dell'utenza per l'erogazione del servizio è pari a 1,50 euro a fronte degli attuali 50 centesimi per i diritti di segreteria che paga nel caso di rilascio del certificato presso la sede dell'ufficio anagrafe. Si specifica che saranno attive entrambe le modalità di erogazione e quindi il cittadino potrà scegliere se recarsi in Comune o presso la tabaccheria più vicina.

«Vista la particolare estensione del territorio ortonese con le sue numerose contrade e ville – commenta il sindaco Leo Castiglione – l'attivazione di questo servizio tramite le tabaccherie può rivelarsi uno strumento utile ed efficace a beneficio dei cittadini che vedranno ridotti gli spostamenti fisici e i tempi di attesa negli uffici, e considerando il particolare momento di emergenza che stiamo vivendo, questa procedura potrà rivelarsi utile anche per la salute individuale e collettiva».