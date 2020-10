PIANO DI PROTEZIONE

«Un altro passaggio epocale» commenta il Sindaco Leo Castiglione presentando la delibera di giunta numero 160 dello scorso 22 ottobre con cui si è approvato il nuovo Piano di emergenza comunale, aggiornando il precedente piano del 2008.

«Un lavoro importante – continua il primo cittadino – svolto grazie al contributo dei tecnici comunali e di professionisti esterni che hanno risposto nel 2017 all'avviso pubblico per la costituzione di un gruppo di lavoro volontario per l'elaborazione del nuovo documento. Un percorso di aggiornamento normativo e organizzativo avviato dall'allora assessore Roberta Daloiso e completato dall'attuale assessore Massimo Petaccia e che dopo l'approvazione in giunta ora dovrà acquisire il parere di competenza del dipartimento regionale della Protezione civile e l'approvazione definitiva del Consiglio comunale».

Con l'approvazione del nuovo Piano di emergenza il comune di Ortona rientra tra le poche amministrazioni della provincia di Chieti, otto secondo l'ultima rilevazione, ad essere in regola con le linee giuda regionali del 2015 per la pianificazione comunale e intercomunale di emergenza e con le indicazioni del nuovo codice di Protezione civile del 2018.

«Voglio sottolineare l'impegno e il lavoro svolto dai tecnici comunali a partire dal responsabile Americo Di Nicolantonio e dai professionisti esterni – dichiara l'assessore alla Protezione civile – per raggiungere questo obiettivo che è stato uno dei primi avviati dall'amministrazione Castiglione e che da quando mi sono insediato ho costantemente seguito. Il piano ha lo scopo di individuare i principali rischi presenti all'interno del territorio comunale e di prevedere, prevenire e contrastare gli eventi calamitosi attraverso l'individuazione di appropriate procedure per una rapida ed efficiente gestione dell'emergenza».

Infatti il Piano di emergenza, sia di livello comunale che intercomunale, rappresenta l'insieme delle procedure d'intervento da attuare al verificarsi di un evento emergenziale, garantendo il coordinamento delle strutture chiamate a gestire l'emergenza. Il Piano definisce le principali azioni da svolgere e i soggetti da coinvolgere al verificarsi di un evento emergenziale, e riporta il flusso delle informazioni che deve essere garantito tra i soggetti istituzionali (in particolare Sindaco, Prefetto, Presidenti di Provincia e Regione) e tra il Comune e i soggetti operanti sul territorio che concorrono alla gestione dell'emergenza, nonché le azioni per garantire la tempestiva comunicazione e informazione della popolazione. Nel Piano sono dunque delineate le prime azioni da mettere in atto da parte del Sindaco, responsabile del C.O.C., nonché dei responsabili delle Funzioni di supporto, al fine di garantire una pronta risposta d'intervento alla tipologia di rischi previsti sul territorio comunale a partire da quello sismico, idrogeologico, maremoti, incendi, industriale e ferroviario.

Al Piano sono allegati diversi documenti con schede descrittive delle risorse umane, dei mezzi e materiali, l'individuazioni delle aree di accoglienza, attesa e di ammassamento, una sezione cartografica e la definizione di una apposita cartellonistica da posizionare sul territorio.

«Una delle azioni principali previste dal Piano – continua l'assessore Massimo Petaccia – riguarda la comunicazione e informazione alla popolazione che verrà attuata, dopo la definitiva approvazione attraverso mirati incontri pubblici di presentazione del Piano di emergenza e attraverso il sito istituzionale, i canali social network e l'innovativa App "Progetto Scacco" realizzata da Ortona insieme ad altri comuni del territorio».