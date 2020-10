MUSEO DIGITAL

Dalla visita virtuale al museo alla possibilità di accedere a filmati storici, alle mostre documentarie e ai patrimoni bibliografici, sono disponibili per le scuole le risorse didattiche digitali del MuBa, elaborate per essere utilizzate nelle varie modalità educative compresa la didattica a distanza.

«Si tratta di una innovazione del servizio museale - dichiara il Sindaco Leo Castiglione - realizzata grazie ad una avanzata e complessa attività scientifica di trattamento della documentazione a cura dello staff del museo e della biblioteca, particolarmente utile per sostenere le scuole in questo momento eccezionale generato dalla situazione di emergenza Covid».

Le risorse digitali del MuBa sono organizzate in sezioni tipologiche, oltre la possibilità di prenotare visite guidate in diretta streaming con oltre dieci filmati divulgativi e originali sulla battaglia e il periodo storico che possono essere visionati online o su dispositivi personali o in dvd, una quindicina di mostre documentarie in formato grafico da proiettare su qualsiasi dispositivo e naturalmente disponibile anche in formato cartaceo.

Particolarmente suggestive le tredici testimonianze di ortonesi in videointervista tratte dalla Banca della Memoria relative ai luoghi e agli eventi significativi della battaglia di Ortona.

Inoltre non manca la possibilità di avere mostre del libro per ragazzi e giovani sui vari argomenti storici e bibliografie ragionate di approfondimento, la disponibilità da parte del direttore del museo a condividere con i docenti percorsi di programmazione in riunioni virtuali e l'eccezionale disponibilità dei materiali didattici prodotti dalla Lincoln University, con la quale Ortona è in convenzione, sui bombardamenti in Italia.

L'intero elenco delle risorse digitali è scaricabile sul sito del Comune di Ortona,

e verrà inviato alle Istituzioni scolastiche ed agli insegnanti, con l'indicazione delle modalità di prenotazione ed utilizzo.