Movida giovanile - Servizi preventivi Covid19 contro gli assembramenti nei locali pubblici

Lo scorso fine settimana sono stati effettuati controlli per verificare il rispetto delle nuove norme anti Covid.

La compagnia dei carabinieri di Ortona ha rafforzato i servizi preventivi contro gli assembramenti nei locali pubblici nelle zone dove si ritrovano i giovani.

Pattuglie dedicate hanno controllato i locali notoriamente piu frequentati per gli aperitivi e dove nei dopocena si concentra la movida giovanile, in particolare a Ortona ed nelle Marine di Fossacesia e S. Vito Chietino.

Sono state identificate decine di avventori ed è stata svolta un'opera di sensibilizzazione nei confronti dei più giovani, azione particolarmente apprezzabile anche in attesa dei nuovi provvedimenti che il Governo emanerà con il prossimo DPCM

Per le mascherine è stato, fortunatamente, “ rilevato il sostanziale utilizzo “ e " non sono state elevate sanzioni per il loro mancato uso".

Nel zona centrale di Ortona è stata invece elevata una contravvenzione al gestore di un bar che è stato sorpreso dai militari della Compagnia di Ortona a servire bevande alcoliche ad alcuni minorenni.

Oltre ai locali del centro il controllo è stato esteso anche ai bar ed ai luoghi di aggregazione dell'entroterra.

La sensibilizzazione al rispetto delle norme anti Covid e la certezza della presenza dei controlli saranno sicuramente elementi determinanti per ridurre il più possibile le conseguenze della pandemia.

da c.s.