"Abitare il Presente immaginando il Futuro" - Festival dell'Architettura 2020

In occasione del quarantennale della nascita e nell'ambito delle attività dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Chieti, il Consiglio dell'Ordine, attraverso la Commissione Cultura dell'Ordine, ha organizzato il Festival dell'Architettura 2020 dal titolo "Abitare il Presente immaginando il Futuro"

Il festival si pone l'obiettivo di favorire l'architettura come occasione di crescita culturale e sociale del territorio e di promuovere tra i cittadini il progetto di architettura quale strumento indispensabile per affrontare le nuove sfide urbane.

L’evento nato sotto il segno della condivisione, pensato come confronto e occasione di incontro per alimentare il dibattito con i cittadini, enti, istituzioni e associazioni operanti sul territorio intorno al tema dell'HABITAT quale sistema di incontro tra architettura, ecosistema e comunità per esaminare oggi i luoghi e gli spazi dell'abitare e poter immaginare un futuro sostenibile in termini ambientali e sociali.

Un percorso tra degenerazione e arte dell'abitare, tra urbanità e fragilità territoriale, tra emergenza e sostenibilità, che si trasforma in uno sguardo sulla dimensione fisica dei luoghi e su quella sociale delle comunità.

L'evento inizialmente era stato pensato con una contemporaneità di eventi di tutti i tipi, mostre, incontri, seminari, dibattiti, cineforum, attività laboratoriali con le scuole, visite guidate, l'emergenza epidemiologica ha costretto l'organizzazione a trasformare il format, ma sicuri che la difficoltà potesse tramutarsi in opportunità, sono stati ripensati con incontri in webinar on line ed in parte in presenza. Tutti gli eventi potranno essere seguiti, da un gruppo limitato di persone, da svolgere in luoghi simbolici della città di Chieti previo prenotazione sul sito billetto.

Agli incontri è stata abbinata una esposizione allestita nelle vetrine del centro, una mostra fotografica, la presentazione del libro sul Tratturo con l'allestimento della relativa rassegna e le visite guidate alle "3T" (Teatro, Terme, Tempietti) nel centro storico di Chieti.

I temi su cui si andrà a riflettere sono molteplici; dall'abitare rurale contemporaneo, all'habitat montano, dalla valorizzazione del patrimonio come possibile rinnovamento urbano, al binomio economia e città, dal cambiamento climatico alle sfide dell'architettura del futuro, anche in virtù del cambiamento epocale a seguito del Covid19 che di fatto ha ripensato l' Habitat e gli spazi sia pubblici che privati.

Tra gli interventi quello del Prof. Franco Farinelli ;

Il noto geografo ortonese parlerà di " Luoghi, spazi e territori tra epoca moderna e globalizzazione" - dalla transumanza ai giorni nostri, con trasposizione dai ns luoghi ai territori globalizzati, l'habitat ed il suo futuro, scenari e possibili soluzioni.

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Chieti è presieduto, dall’architetto ortonese Massimiliano CARACENI

già consigliere uscente dell'O.A.P.P.C. della Provincia di Chieti, nel quadriennio 2013/2017,

Membro e Consigliere per la Provincia di Chieti per la Federazione Architetti di Abruzzo e Molise, membro e coordinatore dell' O.N.S.A.I. (osservatorio nazionale per i servizi di Architettura ed Ingegneria) del C.N.A.P.P.C. per i lavori pubblici, per l'area del centro italia. e membro della commissione pareri e visti dell'O.A.P.P.C. e della Commissione Territorio.

Appuntamento per sabato 2 ottovre alle ore 15 al Tearo Marrucino a Chieti