Perde ma non demerita il Victoria Cross Ortona

Victoria Cross Ortona - Tollo 2008 0-2

Formazione: Domenico Doghieri, Andrea Pacaccio, FabrizioD'alessandro, Mouhamed Gueye, Christian Carrieri, Nicola Scarinci, Pilo Ahma Ba ( 62° Daniele d'Alessandro), Giacomo Reati ( 62° Luca Scorpiglione), Flamur Hamza ( 62°Ennio Colaiezzi), Cantoli Nicola ( 88° Matias Ponce), Tiziano De Luca ( 81° Aziz Cisse). Nonostante la sconfitta, buona prestazione dei ragazzi di Mister Palmieri che non hanno affatto demeritato contro una squadra di categoria superiore e molto ben disposta in campo. Pronti via ed i tollesi al quinto sono già in vantaggio, gli ortonesi non si demoralizzano e reagiscono subito, ci vuole un miracolo del portiere ospite che devia in angolo un insidioso colpo di testa di Cantoli. Al ventesimo buona iniziativa di De Luca che di destro, da fuori area, manda la palla di poco fuori. Dopo un paio di minuti la squadra ospite si rifà viva ma un ottimo Doghieri nega la gioia del goal all'attaccante ospite. Alla mezz'ora, su un corner, Ba svetta bene di testa ma la palla va fuori non di molto. Il primo tempo va in archivio sull'1-0 per il Tollo 2008. Nel secondo tempo poche occasioni degne di note, solo qualche spunto sul finale, un tiro da fuori area di Daniele d'Alessandro, alto sulla traversa e il goal del raddoppio ospite al 90° su un'indecisione della difesa ortonese. Tra una settimana il ritorno a Tollo che servirà ai ragazzi di Mister Palmieri a mettere ulteriore benzina nelle gambe con l'obiettivo principale di farsi trovare pronti per l'inizio del Campionato che avverrà il 18 ottobre.