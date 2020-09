SABATO A CRECCHIO IN SCENA C'È' 'ERSILIA' CON ALVISE SINVIA

"Studio da anni una forma di concerto indagando la relazione tra corpo e piano in una maniera che mi ha portato a trasformare lo strumento stesso. Mettere le mie mani dentro la sua meccanica e comprenderla mi ha permesso di desacralizzare questo strumento classico e di addomesticarlo a mio favore". Descrive così la sua arte Alvise Sinivia, artista curioso e impegnato costantemente nella ricerca di nuovi modi di comunicare la contemporaneità attraverso il suono e l'arte.

Sarà lui il protagonista di uno degli appuntamenti più attesi di Artinvita, il Festival Internazionale degli Abruzzi che a una settimana dall'inizio, ha fatto registrare il tutto esaurito agli eventi fin qui svoltisi e che nel magico scenario dell'Auditorium Santa Maria da Piedi, sabato 26 settembre alle 21.30 e in replica domenica 27

settembre alle 17.30, porterà in scena la nuova performance del giovanissimo artista classe 1987 che vanta già una partecipazione alla Biennale di Venezia e moltissime performance in tutta Europa: Ersilia. Ersilia è il nome che Sinivia ha dato al suo strumento, decisamente unico nel suo genere, nato dalla scomposizione e ricomposizione in una nuova forma e in un nuovo suono di cinque pianoforti ormai in disuso che senza la sua creatività non avrebbero più regalato alcuna nota al pubblico e che invece rinascono in una nuova forma e una nuova moderna melodia. Uno strumento "vivo" che rimarrà a disposizione del pubblico fino al termine del Festival Artinvita per provare, con le proprie mani, l'ebbrezza dell'espressività e la creatività. Inoltre Alvise resterà a Crecchio il 28 settembre per un incontro formativo con i giovani musicisti del territorio che vorranno partecipare alla sua Masterclass prenotabile scrivendo all'indirizzo direzione@artinvita.com.

Martedì 29 settembre, invece sarà inaugurata la rassegna di cinema Balcani, organizzata da Artinvita nell'ambito del Balkan Cinema Express in collaborazione con Ciackcity Cinema e con il sostegno del MIUR e del MIBACT. La rassegna prevederà 4 appuntamenti che si terranno tutti i martedì presso il Cinema Garden di Guardiagrele ad ingresso gratuito.

Altro imperdibile appuntamento quello di martedì 29 settembre con la Masterclass a cura di Clara Storti. Il suo elemento è l'aria. Tessuti, corda e trapezio per provare il brivido dell'arte in sospensione grazie al Circo della Luna di Pescara che ospiterà la masterclass dalle 13 alle 16. La Storti sarà quindi protagonista il 1 ottobre del Dittico di Circo Contemporaneo che si terrà al Teatro Comunale di Orsogna. Per partecipare alla masterclass di martedì è necessario inviare una mail all'indirizzo direzione@artinvita.com o chiamando il 351 5102111.

L'appuntamento di sabato con Ersilia sarà virtualmente il giro di boa di Artinvita (la chiusura è il 4 ottobre), il Festival nato con l'ambiziosa intenzione di dare nuova linfa ai meravigliosi borghi abruzzesi che corrono lungo l'asse della Marrucina.