La Sieco si allena con il Pineto. Un Buon test per i ragazzi di Nunzio Lanci

Seconda uscita per la Sieco Service Impavida Ortona che, ancora in fase di rodaggio, incontra tra le mura amiche la Abba Volley Pineto al suo ritorno in Serie A (per la precisione A3). Per le restrizioni anti-CoVid questo allenamento congiunto, così come tutti gli altri, si è svolto a porte chiuse.



Coach Lanci schiera Pedron al palleggio e Carelli opposto. Shavrak e Sette sono gli schiacciatori mentre al centro la consueta coppia formata da Capitan Simoni e Menicali. L’opposto è Toscani.



Il Pineto deve fare a meno del suo opposto Bulfon (i migliori auguri di pronta guarigione a lui) e Rosichini, mette in campo il regista Partenio e Cattaneo opposto. I centrali sono Orazi e Trillini Schiacciatori Held e Zornetta.



Primo set che termina a favore della SIECO con un parziale piuttosto netto: 25-18.



Più tirato invece il secondo. I ragazzi di Coach Lanci (novità, in campo Fabi per Menicali) riescono a spuntarla sul filo di lana: 25-23. In questo secondo set c’è una novità anche per Pineto: Marcotullio in campo al posto di Cattaneo.



Nel terzo set, gli ospiti calano mentre la Sieco continua a macinare gioco. Adesso in campo torna Menicali e Capitan Simoni si siede in panca. A riposo anche Shavrak e al suo posto fa il suo ingresso Marinelli. Coach Rosichini invece torna alle origini schierando la formazione del primo set. La fatica però si fa sentire per la Abba ed il set termina 25-16.



Ma se una gara regolare sarebbe finita qui, questo è un allenamento e dunque i due coach decidono per un quarto set nel quale sperimentare soluzioni differenti. Spazio dunque a Del Fra, Rovetto e Pesare che non avevano ancora assaggiato il campo nella gara di oggi. Cambia poco Mister Rosichini che nel set extra lascia fuori Partenio e Zornetta (Catone e Marcotullio al loro posto). Il set è più equilibrato ma alla fine il risultato non cambia e la Sieco si aggiudica il parziale con il punteggio di 25-21.



Sieco Service Impavida Ortona – ABBA Pineto 4-0 (25-18 / 25-23 / 25-16 / 25-21)



Sieco Impavida Ortona: Fabi 9, Simoni 4, Pesare (L), Rovetto, Pedron 4, Toscani (L), Del Fra 2, Shavrak 9, Carelli 15, Marinelli 7, Sette 10, Menicali 5. Allenatore Nunzio Lanci. Vice Mariano Costa.



Abba Pineto: Held 10, Trillini 8, Catone 2, Cappio (L), Partenio 1, Marcotullio, Cattaneo 18, Giaffreda, Orazi 5, Zornetta 11. Allenatore: Giovanni Rosichini. Vice: Juri Di Pietro.



Durata incontro: 1h 37’ (24’, 29’, 22’, 22’)

Muri Punto: Ortona 8, Pineto 4.

Aces: Ortona 3, Pineto 1.

Errori Al Servizio: Ortona 15, Pineto 15.

c.s.