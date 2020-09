Sabato 26 settembre, alle 15.30, esordisce il Victoria Cross Ortona

Sabato 26 settembre alle 15.30 parte ufficialmente la stagione calcistica del Victoria Cross Ortona. Al Comunale di Ortona arriva il Tollo 2008, squadra militante nel Campionato di Prima Categoria, la gara è valevole per l'andata della Coppa Abruzzo. Compito proibitivo per la squadra di Mister Palmieri, che utilizzerà queste due partite per mettere benzina nelle gambe e farsi trovare pronti per l'inizio del Campionato che avverrà il 18 ottobre. Gli ortonesi stanno ultimando la preparazione e nel frattempo hanno ufficializzato tre nuovi arrivi, Luca Campitelli, Gianluca Zannini e Christian Carrieri. Sarà possibile assistere alla gara in quanto, in data 23 settembre, il Presidente della Regione Abruzzo ha dato il suo ok alla riapertura degli stadi sempre rispettando il protocollo ovvero, il distanziamento, le mascherine e l'igiene delle mani.