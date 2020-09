Gran Galà della Moda ad Ortona, eletta Lorenza Mammarella 23 anni di Chieti che accede alla fase finale del contest Models & Beauty,

serata organizzata al Ristorante La Bottaia de’ Roveri di Ortona, nel corso della serata sono state premiate 3 modelle che andranno a rappresentare l’Abruzzo alla finale nazionale di World Top Model.

Ortona, non ha voluto far mancare come ogni anno il suo apporto con la moda e bellezza, ed è stata organizzata lo scorso 4 settembre una serata di Gran Galà della Moda nel ristorante La Bottaia dè Roveri di Ortona organizzata da Massimo Urru e Camillo Del Romano.

Il pubblico presente con le dovute prevenzioni Covid, ha assistito ad una strepitosa serata che oltre alla moda e bellezza, si è deliziata anche con ospiti canori oltre ai gustosi piatti del locale.

Hanno presentato la serata Massimo Urru e Cristina De Melis, mentre la giuria che ha avuto l’arduo compito di giudicare le 21 modelle in gara è stata presieduta da Fiore Tondi, e gli altri giurati: Francesco Capodaglio, Silvia Di Cicco, Giacinto Ceroni, Maria Grazia Iodice, Angelo Di Marco, Jessica Di Croce, Francesco Rosato, Gioia Giudice, Pasquale Doris, Valerio Memmo.

La vincitrice che si aggiudica coroncina e fascia La Bottaia dè Roveri, è stata Lorenza Mammarella 23 anni di Chieti, mora con fisico longilineo di 172 cm, studia e insegna danza e sogna di insegnare danza a livello sportivo, le altre fasce assegnate sono andate a: Morena Teti 22 anni di Lanciano(Ch) con fascia Adima Occhiali; Elvira D’Onofrio 23 anni di Spoltore(Pe) con fascia Lucky House; Gaia De Arcangelis 17 anni di Lanciano(Ch) con fascia Odontofamily; Vera Volpe 23 anni di Chieti con fascia Partesa; Ioana Ungureanu 17 anni di Sant’Eusanio del Sangro (Ch) con fascia Digital Vision; Sofia Capone 18 anni di Vacri(Ch) con fascia Ok Carburanti; Mara Staniscia 16 anni di Atessa(Ch) con fascia Reginetta.

Inoltre a sorpresa per tutte le modelle in gara c’è stato un fuori programma, Fiore Tondi patron del contest di moda World Top Model, visto il livello alto delle ragazze nel corso della serata ha voluto premiare 3 bellezze che andranno a rappresentare l’Abruzzo nella finale nazionale che si terrà dal 15 al 19 settembre in Puglia, e sono state premiate Cristina Yaremchuk 16 anni di Ortona (Ch) 174 cm, Gaia Cavuto 23 anni di Tollo (Ch) 176 cm, e Erika Bromo 19 anni di L’Aquila 174 cm.

Le altre concorrenti in gara sono state: Ilaria De Nardis, Clizia Lanciotti, Grelma Mata, Eliana Braccia, Ylenia Lazari, Alessia Cellucci, Micaela Verzulli, Beatrice Scolarino e Carmen Cerimele.