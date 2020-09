9° RECITAL DI POESIA IN OMAGGIO AD ANNA BASTI – 2° recital di poesia a tema “ LA CITILANZE “

Da otto anni l'associazione culturale sportiva Olimpia con la presidente Annamaria di Lorenzo e la storica Marialuisa Orlandi organizza con tutti i soci un recital di poesie in onore di Anna Basti.

La poetessa, morta nel 2019, produsse oltre 20 pubblicazioni ed addirittura sono in programma altre opere postume.

Molto legata alla sua terra, in cui tornò negli anni 60 dopo una breve parentesi fiorentina, dedicò la sua attività compositiva alla valorizzazione del dialetto.

Ne conseguirono molti premi alla carriera, tra tutti ricordiamo il premio al merito culturale nel Premio internazionale Gabriele d'annunzio di Città Sant'Angelo.

Tradusse in dialetto molte opere tra cui anche le lettere di Gabriele d'annunzio all'amata Barbara Leone.

Il 13 settembre il nono recital si terrà presso i locali di Pausa Caffè.

A tema :"la citilanza" in cui si ricorderanno gli antichi giochi Ortonesi come a sassitti, a noce e il gioco di cui si accenna nella famosa canzone VolaVola.

Dopo una breve presentazione i saluti della presidente Annamaria di Lorenzo e l'introduzione storica della prof. MARIALUISA Orlandi si passerà alle letture rigorosamente dialettali di alcune poesie a tema.

