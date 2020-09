L' ospedale di Ortona torna ad essere denominato sugli atti aziendali come Ospedale di Base

L' ospedale di Ortona da stabilimento a servizio del presidio di Chieti torna ad essere denominato sugli atti aziendali come Ospedale di Base. Lo ha annunciato in una conferenza stampa, tenutasi quasta mattina presso l'ospedale di Ortona, l'assessore regionale Nicoletta Verì.

Un cambio che consentirà all'ospedale di mantenere il Pronto Soccorso h24 e di implementare i servizi.

Sarà riattivata dal lunedì al venerdì l'attività chirurgica, con tutte le figure professionali necessarie, che sarà implementata anche con interventi ortopedici. Saranno riprogrammati anche tutti gli interventi non effettuati durante il lockdown. Inoltre durante la conferenza stampa è stato annunciato l'acquisto del nuovo e innovativo ecocardiografo.

" Non posso che esprimere la mia soddisfazione- ha sottolineato il sindaco Leo Castiglione -

per queste notizie che restituiscono dignità al nostro presidio e alla città a partire dalla sua classificazione come ospedale di base così come meritava per la presenza delle qualificate professionalità e della struttura. Speriamo solo che sia la vera ripartenza del nostro ospedale".

