APERTE ISCRIZIONI PRE E POST SCUOLA

Da domani ci si potrà iscrivere fino al 22 settembre, ritirando i moduli presso le segreterie scolastiche, al servizio di pre e post scuola per la scuola primaria.

Il servizio messo a disposizione dal Comune di Ortona e che prenderà il via il 28 settembre verrà espletato in apposite aree individuate dai plessi scolastici che saranno igienizzate prima e dopo l'uso. Il servizio sarà attivo mezz'ora prima dell'ingresso e mezz'ora dopo l'uscita da scuola.

Riprenderà regolarmente anche il servizio di trasporto scolastico in concomitanza con l'apertura delle scuole nel pieno rispetto delle linee guida del governo e dei protocolli di sicurezza del settore.

«Abbiamo lavorato tutta l'estate- sottolinea l'assessore alla scuola Ilaria Ortolano- con i dirigenti scolastici che ringrazio per la collaborazione, per riaprire tutti i servizi scolastici in sicurezza. Dopo i lavori di edilizia leggera sui plessi e l'acquisto di arredi scolastici abbiamo definito anche i servizi di trasporto e di pre e post scuola, stiamo terminando invece i sopralluoghi per quanto riguarda il servizio mensa che sarà adattato sulle esigenze dei singoli plessi avendo sempre ben in mente che la nostra priorità è la sicurezza dei nostri studenti e di tutto il personale scolastico».