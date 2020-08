Secondo acquisto per il Victoria Cross Ortona

Entra nel vivo il mercato del Victoria Cross Ortona e, qualche giorno fa, la squadra del Presidente Misci, ha chiuso un importante trattativa portando a casa Fabrizio D'Alessandro. Gran merito di questa operazione va data al Direttore Sportivo Pasqualino Leonelli. D'Alessandro, classe 1994, ortonese, è un difensore moderno che copre tutta la fascia sia a destra che a sinistra. Ha un passato in Promozione con la Virtus Ortona, ha giocato nel Giuliano Teatino e l'anno scorso ha giocato in Prima categoria con il Tollo 2008. Un grande rinforzo per Mister Palmieri che va ad aggiungersi a quello di Matias Ponce, argentino con la cittadinanza italiana. La società ortonese sta valutando altri profili che possono alzare ulteriormente il livello della squadra per far sì che possano ben figurare nel secondo anno del Campionato di Seconda Categoria che comincerà l' 11 ottobre.