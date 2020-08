Diramati i calendari. La Sieco parte con la trasferta di Reggio Emilia

Giovedì ore 12.00 come previsto la Lega Pallavolo di Serie A ha pubblicato i tanto attesi calendari di Superlega, Serie A2 e Serie A3.

Gli impavidi partiranno alla volta di Reggio Emilia il 18 Ottobre 2020. La prima in casa sarà il 25 ottobre con il sestetto di Mondovì.



Giornata 1 Andata 18 Ottobre 2020

Emma Villas Aubay Siena - Pool Libertas Cantù Prisma Taranto - Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia Agnelli Tipiesse Bergamo - BAM Acqua San Bernardo Cuneo Rinascita Lagonegro - Kemas Lamipel Santa Croce VBC Mondovì - BCC Castellana Grotte Conad Reggio Emilia - Sieco Service Ortona

Giornata 2 Andata 25 Ottobre 2020

BCC Castellana Grotte - Agnelli Tipiesse Bergamo Sieco Service Ortona - VBC Mondovì Kemas Lamipel Santa Croce - Conad Reggio Emilia Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia - Rinascita Lagonegro Pool Libertas Cantù - Prisma Taranto BAM Acqua San Bernardo Cuneo - Emma Villas Aubay Siena

Giornata 3 Andata 1 Novembre 2020

Emma Villas Aubay Siena - Rinascita Lagonegro BCC Castellana Grotte - BAM Acqua San Bernardo Cuneo Agnelli Tipiesse Bergamo - Sieco Service Ortona VBC Mondovì - Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia Conad Reggio Emilia - Prisma Taranto Pool Libertas Cantù - Kemas Lamipel Santa Croce

Giornata 4 Andata 8 Novembre 2020

Prisma Taranto - VBC Mondovì Sieco Service Ortona - Emma Villas Aubay Siena Kemas Lamipel Santa Croce - Agnelli Tipiesse Bergamo Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia - BCC Castellana Grotte Rinascita Lagonegro - Pool Libertas Cantù BAM Acqua San Bernardo Cuneo - Conad Reggio Emilia

Giornata 5 Andata 15 Novembre 2020

Emma Villas Aubay Siena - Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia BCC Castellana Grotte - Rinascita Lagonegro Sieco Service Ortona - BAM Acqua San Bernardo Cuneo Agnelli Tipiesse Bergamo - Prisma Taranto VBC Mondovì - Kemas Lamipel Santa Croce Conad Reggio Emilia - Pool Libertas Cantù

Giornata 6 Andata 22 Novembre 2020

Prisma Taranto - Sieco Service Ortona Kemas Lamipel Santa Croce - BCC Castellana Grotte Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia - Conad Reggio Emilia Rinascita Lagonegro - BAM Acqua San Bernardo Cuneo VBC Mondovì - Emma Villas Aubay Siena Pool Libertas Cantù - Agnelli Tipiesse Bergamo

Giornata 7 Andata 29 Novembre 2020

Emma Villas Aubay Siena - Prisma Taranto BCC Castellana Grotte - Pool Libertas Cantù Sieco Service Ortona - Rinascita Lagonegro Agnelli Tipiesse Bergamo - Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia Conad Reggio Emilia - VBC Mondovì BAM Acqua San Bernardo Cuneo - Kemas Lamipel Santa Croce

Giornata 8 Andata 6 Dicembre 2020

Emma Villas Aubay Siena - Agnelli Tipiesse Bergamo Prisma Taranto - Kemas Lamipel Santa Croce Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia - Sieco Service Ortona VBC Mondovì - Rinascita Lagonegro Conad Reggio Emilia - BCC Castellana Grotte Pool Libertas Cantù - BAM Acqua San Bernardo Cuneo

Giornata 9 Andata 13 Dicembre 2020

BCC Castellana Grotte - Emma Villas Aubay Siena Sieco Service Ortona - Pool Libertas Cantù Kemas Lamipel Santa Croce - Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia Agnelli Tipiesse Bergamo - VBC Mondovì Rinascita Lagonegro - Conad Reggio Emilia BAM Acqua San Bernardo Cuneo - Prisma Taranto

Giornata 10 Andata 20 Dicembre 2020

Emma Villas Aubay Siena - Conad Reggio Emilia Prisma Taranto - BCC Castellana Grotte Sieco Service Ortona - Kemas Lamipel Santa Croce Agnelli Tipiesse Bergamo - Rinascita Lagonegro Pool Libertas Cantù - VBC Mondovì BAM Acqua San Bernardo Cuneo - Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia

Giornata 11 Andata 27 Dicembre 2020

BCC Castellana Grotte - Sieco Service Ortona Kemas Lamipel Santa Croce - Emma Villas Aubay Siena Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia - Pool Libertas Cantù Rinascita Lagonegro - Prisma Taranto VBC Mondovì - BAM Acqua San Bernardo Cuneo Conad Reggio Emilia - Agnelli Tipiesse Bergamo

Giornata 12 Ritorno 3 Gennaio 2021

Pool Libertas Cantù - Emma Villas Aubay Siena Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia - Prisma Taranto BAM Acqua San Bernardo Cuneo - Agnelli Tipiesse Bergamo Kemas Lamipel Santa Croce - Rinascita Lagonegro BCC Castellana Grotte - VBC Mondovì Sieco Service Ortona - Conad Reggio Emilia

Giornata 13 Ritorno 10 Gennaio 2021

Agnelli Tipiesse Bergamo - BCC Castellana Grotte VBC Mondovì - Sieco Service Ortona Conad Reggio Emilia - Kemas Lamipel Santa Croce Rinascita Lagonegro - Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia Prisma Taranto - Pool Libertas Cantù Emma Villas Aubay Siena - BAM Acqua San Bernardo Cuneo

Giornata 14 Ritorno 17 Gennaio 2021

Rinascita Lagonegro - Emma Villas Aubay Siena BAM Acqua San Bernardo Cuneo - BCC Castellana Grotte Sieco Service Ortona - Agnelli Tipiesse Bergamo Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia - VBC Mondovì Prisma Taranto - Conad Reggio Emilia Kemas Lamipel Santa Croce - Pool Libertas Cantù

Giornata 15 Ritorno 24 Gennaio 2021

VBC Mondovì - Prisma Taranto Emma Villas Aubay Siena - Sieco Service Ortona Agnelli Tipiesse Bergamo - Kemas Lamipel Santa Croce BCC Castellana Grotte - Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia Pool Libertas Cantù - Rinascita Lagonegro Conad Reggio Emilia - BAM Acqua San Bernardo Cuneo

Giornata 16 Ritorno 7 Febbraio 2021

Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia - Emma Villas Aubay Siena Rinascita Lagonegro - BCC Castellana Grotte BAM Acqua San Bernardo Cuneo - Sieco Service Ortona Prisma Taranto - Agnelli Tipiesse Bergamo Kemas Lamipel Santa Croce - VBC Mondovì Pool Libertas Cantù - Conad Reggio Emilia

Giornata 17 Ritorno 14 Febbraio 2021

Sieco Service Ortona - Prisma Taranto BCC Castellana Grotte - Kemas Lamipel Santa Croce Conad Reggio Emilia - Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia BAM Acqua San Bernardo Cuneo - Rinascita Lagonegro Emma Villas Aubay Siena - VBC Mondovì Agnelli Tipiesse Bergamo - Pool Libertas Cantù

Giornata 18 Ritorno 21 Febbraio 2021

Prisma Taranto - Emma Villas Aubay Siena Pool Libertas Cantù - BCC Castellana Grotte Rinascita Lagonegro - Sieco Service Ortona Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia - Agnelli Tipiesse Bergamo VBC Mondovì - Conad Reggio Emilia Kemas Lamipel Santa Croce - BAM Acqua San Bernardo Cuneo

Giornata 19 Ritorno 28 Febbraio 2021

Agnelli Tipiesse Bergamo - Emma Villas Aubay Siena Kemas Lamipel Santa Croce - Prisma Taranto Sieco Service Ortona - Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia Rinascita Lagonegro - VBC Mondovì BCC Castellana Grotte - Conad Reggio Emilia BAM Acqua San Bernardo Cuneo - Pool Libertas Cantù

Giornata 20 Ritorno 7 Marzo 2021

Emma Villas Aubay Siena - BCC Castellana Grotte Pool Libertas Cantù - Sieco Service Ortona Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia - Kemas Lamipel Santa Croce VBC Mondovì - Agnelli Tipiesse Bergamo Conad Reggio Emilia - Rinascita Lagonegro Prisma Taranto - BAM Acqua San Bernardo Cuneo

Giornata 21 Ritorno 14 Marzo 2021

Conad Reggio Emilia - Emma Villas Aubay Siena BCC Castellana Grotte - Prisma Taranto Kemas Lamipel Santa Croce - Sieco Service Ortona Rinascita Lagonegro - Agnelli Tipiesse Bergamo VBC Mondovì - Pool Libertas Cantù Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia - BAM Acqua San Bernardo Cuneo

Giornata 22 Ritorno 21 Marzo 2021

Sieco Service Ortona - BCC Castellana Grotte Emma Villas Aubay Siena - Kemas Lamipel Santa Croce Pool Libertas Cantù - Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia Prisma Taranto - Rinascita Lagonegro BAM Acqua San Bernardo Cuneo - VBC Mondovì Agnelli Tipiesse Bergamo - Conad Reggio Emilia

Queste dunque le date approssimative della prossima stagione di Serie A2 Credem Banca. Ogni giornata potrà infatti subire delle variazioni che verranno comunicate di volta in volta sul sito della lega pallavolo.

Assegnati anche i numeri di maglia della prossima stagione.

1 FABI Tommaso Centrale 06/12/1996 200 cm

2 SIMONI Michele Centrale 26/05/1990 193 cm

3 PESARE Giancarlo Libero 03/09/1995 178 cm

4 ROVETTO Gianmarco Schiacciatore 22/10/2000 187 cm

7 PEDRON Matteo Palleggiatore 14/07/1992 189 cm

8 TOSCANI Alessandro Libero 18//07/1998 175 cm

9 DEL FRÀ Antonio Palleggiatore 03/04/1999 190 cm

10 CANTAGALLI Diego Opposto 13/02/1999 203 cm

13 SHAVRAK Dmytriy Schiacciatore 07/10/1991 203 cm

14 CARELLI Dario Opposto 13/11/1989 193 cm

16 MARINELLI Michele Schiacciatore 15/04/1992 195 cm

17 SETTE Felice Schiacciatore 27/02/1996 187 cm

18 MENICALI Michael Centrale 08/03/1990 203 cm

Le nostre avversarie

Ed ecco invece i roster delle squadre partecipanti al prossimo campionato di Serie A2 Credem Banca

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: Cargioli (C), Ceccato (P), D’Amico (L), Finoli (P), Innocenti (L), Milesi (C), Pierotti (S), Rota (L), Santangelo (S), Signorelli (C), Sormani (S), Terpin (S), Umek (S). All. Graziosi.

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Bisotto (L), Bonola (C), Catania (L), Chiapello (S), Codarin (C), D’Amato (S), Galaverna (S), Gonzi (P), Pereira Da Silva Wagner (S), Pistolesi (P), Preti (S), Sighinolfi (C), Tiozzo (S). All. Serniotti.

BCC CASTELLANA GROTTE: Banderò (S), Cazzaniga (S), Dall’Agnol Dal Bosco (S), De Pandis (L), De Santis (L), Erati (C), Garnica (P), Gitto (C), Ottaviani (S), Palmisano L. (C), Patriarca (C), Rosso (S), Vedovotto (S), Zonta N. (S). All. Gulinelli.

CONAD REGGIO EMILIA: Bellei G. (S), Cagni (L), Catellani (P), Ippolito (S), Loglisci (S), Maiocchi (S), Mattei (C), Morgese (L), Pinelli (P), Ristic (S), Scopelliti (C), Sesto (C), Suraci (S). All. Mastrangelo.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Barone (C), Ciulli (P), Crivellari (P), Della Lunga (S), Fantauzzo (S), Fusco (L), Milordini (C), Panciocco (S), Romanò (S), Salsi (P), Truocchio (C), Yudin (S), Zamagni (C). All. Spanakis.

GRUPPO CONSOLI CENTRALE DEL LATTE BRESCIA: Bergoli (S), Bisi (S), Candeli (C), Cisolla (S), Cogliati (P), Crosatti (L), Esposito (C), Franzoni (L), Galliani An. (S), Ghirardi (P), Orlando Boscardini (C), Tasholli (S), Tiberti (P), Togni (S), Tonoli (S). All. Zambonardi

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Acquarone (P), Cappelletti (S), Caproni (C), Colli (S), Copelli (C), Di Marco (P), Di Silvestre (S), Mannucci (S), Robbiati (C), Sorgente (L), Sposato (L), Turri Prosperi (S), Wallyson Souza (S). All. Montagnani.

POOL LIBERTAS CANTÙ: Bertoli (S), Butti (L), Corti (S), Dzavoronok M. (P), Galliani Al. (S), Gianotti (C), Malvestiti (S), Mariano (S), Mazza (C), Monguzzi (C), Motzo (S), Picchio (L), Regattieri (P). All. Battocchio.

PRISMA TARANTO: Alletti (C), Cascio (S), Coscione (P), Cottarelli (P), Di Felice (S), Di Martino (C), Fiore (S), Gironi (S), Goi (L), Hoffer (L), Padura Diaz (S), Parodi (S), Persoglia (C), Presta (C). All. Di Pinto V.

RINASCITA LAGONEGRO: Armenante (S), Battaglia R. (S), Bellucci (P), Fabroni (P), Ladaga (C), Maccarone (C), Marretta (S), Mazzone T. (S), Molinari (C), Poccia (P), Ribezzo (S), Russo D. L. (L), Santucci (L), Scuffia (S), Spadavecchia (C), Tiurin (S). All. D’Amico.

VBC MONDOVĺ: Borgogno (S), Bosio (S), Bussolari (C), Camperi (S), Cominetti (S), Fenoglio (L), Ferrini A. (S), Festi (C), Macias Infante (P), Marra (C), Milano (P), Paoletti (S), Pochini (L). All. Barbiero.

-