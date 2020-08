CONNUBIO al TEATRO TOSTI

Non poteva esserci ripartenza migliore per il Teatro Tosti di Ortona che con lo spettacolo “LE SORELLE ROSSETTO – Italian swing vocal trio” ha riempito la piazza del Teatro Tosti. Il brusco stop causato dalla pandemia da Covid 19, non ha intaccato la voglia di ritrovarsi a teatro del pubblico ortonese che il 28 luglio ha assistito entusiasta al primo appuntamento del cartellone “Fuori dal Tosti” curato dalla Compagnia dell’Alba.

Appuntamento fuori dal contenitore è invece quello di CONNUBIO.

L’evento si terrà venerdì 7 agosto, alle ore 20.00, in piazza del Teatro ed è organizzato dalla Compagnia dell’Alba, dal Comitato manifestazioni ortonesi e dal ristorante Canadese. Una serata tra degustazione di vini della Tenuta Ulisse, cibo prelibato e la buona musica del folclore e della tradizione ortonese eseguita dagli artisti della Compagnia dell’Alba. Connubio in realtà avrebbe dovuto tenersi anche la sera del 6 agosto, ma le previste avverse condizioni meteo hanno spinto gli organizzatori ad annullare la serata.

Gli appuntamenti di “Fuori dal Tosti” riprendono martedì 11 agosto, alle ore 21.30, con lo spettacolo TIPI di e con Roberto Ciufoli.

TIPI è una carrellata di tipologie umane, un esilarante percorso che spazia dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe e al danzatore, mostrando come una particolare caratteristica psicologica condizioni un atteggiamento fisico, un modo di parlare e di scegliere le parole. Monologhi, poesie, sketch e balli rendono questo spettacolo un vero “multi - one - man -show”. Uno spettacolo dove il talento e la maestria di Ciufoli guidano gli spettatori a sorridere delle debolezze di questa nostra umanità così fortemente spaesata e confusa.

Biglietteria e prenotazioni al botteghino del Teatro Tosti. Info 085/4212125.

Apertura martedì, mercoledì, venerdì sabato ore 18.00/20.00, giovedì 10.30/13.00.

Acquisto on line sul circuito Ciao Ticket.