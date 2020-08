Ennesima bufala di Marsilio e Sospiri su porti Ortona e Pescara

Ortona e Pescara non hanno ricevuto e non riceveranno un euro sulla portualità, esattamente il contrario di ciò che sbandierano Marsilio, Sospiri e residuati vari del non governo regionale.



Spero anche in un confronto pubblico con carte alla mano con il romano presidente in vacanza in Abruzzo e chiaramente, se già in vacanza, anche con il sospirato presidente del consiglio per dimostrare agli abruzzesi chi mente e chi no.



Procediamo per ordine : ciò che spacciano per finanziamento, addirittura 21 milioni di euro per Pescara e 6 milioni per Ortona altro non è che un po' di inchiostro che resta nell'allegato n. 4 aggiunto alla fine come progetti da valutare senza alcuna copertura finanziaria. Del resto mi risulta che né regione né Autorità portuale avevano avanzato richiesta di finanziamento per progetti relativi agli scali abruzzesi. Dunque non ci sono né progetti, né finanziamenti conquistati dalla Giunta regionale ma un mero atto di programmazione che certifica la totale incapacità dei sopraggiunti in Regione. Mi auguro che qualcuno abbia il coraggio di affermare che quanto da me dichiarato non sia vero in modo da consentire un confronto pubblico davanti agli Abruzzesi.Allora Marsilio e Sospiri lo facciamo il confronto pubblico o no? "

Lo afferma il Deputato Camillo D'Alessandro