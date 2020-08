"Contro il mal contaggioso - Le disposizioni per la tutela dalla peste del 1630 e del 1656 nell'Abruzzo Citra" di Andrea Di Marco

Il libro, di Andrea Di Marco “ Contro il mal contaggioso. Le disposizioni per la tutela dalla peste del 1630 e del 1656 nell'Abruzzo Citra “ ,uscito durante il lockdown in formato ebook, sarà presentato nella sua nuova veste cartacea venerdì 7 agosto alle 21 ad Ortona a Torre della Loggia.

La storiografia ha mostrato un diffuso interesse per lo studio del fenomeno della peste con tutte le relative conseguenze sull'andamento demografico, dei comportamenti sociali, degli effetti economici e delle disposizioni sanitarie con caratteristiche per propagazione e diffusione, simili a quelle del Coronavirus.

L'attenta ricerca dell'autore negli archivi sui bandi emanati dalle autorità a livello centrale e locale, sugli atti notarili, le deliberazioni e i processi, mette in evidenza tutta una serie di disposizioni, non solo di natura igienico-sanitaria, ma anche poliziesca, che furono emanate nell'Abruzzo Citra e in modo particolare nelle città più importanti di questo territorio (Chieti, Lanciano, Ortona), in occasione delle epidemie di peste del 1630 e del 1656.

All'evento patrocinato dall'Ordine degli Avvocati di Chieti e dall'Associazione Romano Canosa per gli studi storici interverranno: Avv. Goffredo Tatozzi (Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Chieti), Dott. Federico Nervegna (Associazione Crossroads), Dott.ssa Isabella Colonnello (Associazione Romano Canosa per gli studi storici), Prof.ssa Paola Maffei (Storia del Diritto Medievale e Moderno Università degli Studi di Siena), modera Gaetano Basti e sarà presente l'autore.