Venerdì 24 luglio 2020 alle 19:30 presso la Piazza antistante il teatro Tosti di Ortona (CH) lo scrittore Antonio Tenisci presenterà gli scrittori emergenti ortonesi.

L’evento fa parte del calendario di Giallo di sera a Ortona, alla sua seconda edizione, che già nello scorso weekend ha contato sulla partecipazione di autori del calibro di De Silva, De Cataldo, Crovi, Morozzi, Fusco, Veronesi e Bellesini per una serata in ricordo di Faletti.

Venerdì il Festival dedicato alla letteratura gialla riprenderà con Gianluca Di Renzo, Sonia Bucciarelli e Andrea Scavongelli in una presentazione moderata dallo scrittore Antonio Tenisci per condividere con la cittadinanza le loro pubblicazioni e il loro progetti sul territorio.

Gianluca Di Renzo, vincitore del Premio John Fante (2013), presenterà “La gente morta non si diverte” un romanzo a racconti con suoi ricordi intimi e universali sulla famiglia, la guerra, l’Abruzzo, il dolore, la follia.

Sonia Bucciarelli presenterà “Dentro il bianco”, il suo terzo thriller con protagonista l’ispettrice Claudia De Angelis che tra ricettatori, luoghi misteriosi e pericoli non può sottrarsi a quella che diventa una corsa contro il tempo carica di suspense.

Andrea Scavongelli, autore Fanucci, racconterà del suo romanzo di fantascienza “Il pianeta di ghiaccio” incentrato sulla convivenza tra razza umana ed i misteri dell’universo, e sul conflitto interiore dei protagonisti esacerbato dalla brutalità della natura di Rizon 4, il pianeta di ghiaccio.

Con la mia partecipazione a Giallo di sera a Ortona mi propongo di dare a tutti coloro che verranno ma in particolare ai miei concittadini, un’occasione di condivisione intorno ai libri di autori ortonesi- ha spiegato Antonio Tenisci- ponendo l’attenzione sul loro impegno culturale, sui loro libri e sulle loro personalità. Condurremo insieme il pubblico in un viaggio tra le diverse atmosfere e emozioni suscitate dai personaggi e dalle storie nate dalla loro creatività.

Giallo di sera a Ortona nasce dall’idea dello scrittore ortonese Romano De Marco, che ne è direttore artistico, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale della città. Dopo il successo dello scorso anno si ripropone con peculiarità accattivanti per il pubblico come la partecipazione degli autori crime più noti del nostro Paese e la suggestiva location della piazzetta con vista sul mare, il tutto nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza.