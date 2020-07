L'ufficio postale di via Basilio Cascella a Ortona sarà nuovamente operativo da lunedì 27 luglio. La comunicazione è giunta al sindaco Leo Castiglione dalla Direzione delle Poste Italiane dopo che lo stesso primo cittadino aveva sollecitato la riapertura dell'importante succursale del centro urbano.

«Una bella notizia soprattutto per i numerosi utenti dei servizi postali del nostro comune – sottolinea il Sindaco Castiglione – per questo ringrazio i responsabili della direzione delle Poste che hanno compreso le esigenze di una città importante della costa abruzzese che nel periodo estivo registra un incremento di presenze sul territorio dovuto ai flussi turistici. La chiusura dell'ufficio di via Cascella stava creando diversi problemi non solo legati alla fruizione dei servizi da parte degli utenti ma anche sotto l'aspetto di salute e sicurezza pubblica con l'inevitabile accentramento di persone presso la sede centrale di corso Matteotti».

La chiusura dell'ufficio di via Cascella rientrava tra i provvedimenti restrittivi adottati nei mesi scorsi su tutto il territorio nazionale dalla Direzione delle Poste Italiane, per limitare il diffondersi del covid e mettere in campo azioni tese a garantire la sicurezza di cittadini e lavoratori.