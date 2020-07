Nella splendida cornice di Torre Della Loggia, l'associazione Crossroads è lieta di invitare tutta la cittadinanza alla presentazione del libro " I Pellerossa che liberarono l'Italia". L'evento si terrà sabato 11 luglio dalle 21.00. Interverranno l'autore del libro Matteo Incerti, Angela Arnone Presidente dell'Associazione Crossroads ed il Tenente Generale Omer Lavoie, Vice Comandante JFC Napoli.

Discriminati e confinati nelle riserve, migliaia di nativi del Nord America si arruolarono come volontari nell'esercito canadese e statunitense per combattere il nazifascismo. Si batterono per i diritti e per la libertà di cui neanche loro godevano. Eroi dimenticati, oltre cinquanta di di loro sacrificano la loro vita sul suolo italiano.