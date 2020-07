«Stiamo procedendo senza sosta con il programma delle opere pubbliche dalle manutenzioni ordinarie a quelle straordinarie per dare un nuovo slancio alla città, interventi che in molti casi si attendono da anni e che andranno a migliorare l'immagine e la vivibilità della nostra città, come gli ultimi due appalti assegnati nei primi giorni di luglio» annuncia il Sindaco Castiglione.

Il primo cantiere riguarda un'opera attesa da anni e che si inserisce nei lavori di riqualificazione urbana avviati dall'amministrazione sull'intero territorio comunale. Dopo l'approvazione in giunta, nelle scorse settimane, del progetto esecutivo realizzato dall'architetto Marco Scarlatto, è stato appaltato alla ditta CO.GE.PRI. srl di Guardiagrele, l'importante intervento di sistemazione del parcheggio al lido Saraceni e in particolare nell'area dell'alveo dell'omonimo torrente. La zona adiacente all'ingresso della pista ciclopedonale, attualmente in fase di ultimazione da parte della Provincia di Chieti, è da anni delimitata con una barriera in legno provvisoria a protezione della parte finale del corso del torrente Saraceni.

I lavori sono finanziati attraverso un mutuo di 150mila euro presso la Cassa depositi e prestiti e rientrano tra gli interventi programmati nel piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022. Nello specifico saranno realizzate opere di regimentazione del torrente anche in relazione ai lavori che la Provincia sta effettuando sulla parte finale della Via verde e di sistemazione del relativo piazzale adibito a parcheggio. Lavori che andranno a sanare una criticità legata alla corretta regimentazione delle acque meteoriche e nello stesso tempo andranno a riqualificare con staccionate in legno simili a quelle presenti sulla pista ciclopedonale, un'area di notevole interesse turistico-balneare.

«Si tratta di lavori fondamentali per la sicurezza pubblica e per il decoro della città – commenta l'assessore ai Lavori pubblici Cristiana Canosa – sappiamo che avviare un cantiere nel periodo estivo al lido Saraceni porterà inevitabili disagi ma dobbiamo fare i conti con il blocco dei cantieri dovuto al lockdown. Comunque con la ditta aggiudicataria abbiamo programmato i lavori in modo da limitare al massimo i disagi soprattutto per quelli legati ai parcheggi». Infatti anche quest'anno grazie alla disponibilità del privato l'amministrazione comunale ha predisposto per il periodo estivo, una ulteriore area di sosta per i Saraceni su un terreno nei pressi del cavalcavia di accesso al porto lato statale 16.

Il secondo appalto riguarda il centro urbano e in particolare l'ultimo tratto della Passeggiata Orientale che sarà interessata da lavori di sistemazione del manto stradale. Il progetto definitivo predisposto dai tecnici comunali dell'ufficio Lavori pubblici proseguirà l'opera di riqualificazione e sistemazione della strada panoramica della città con il completamento di un nuovo manto di asfalto sul tratto finale dell'Orientale fino al piazzale del Castello Aragonese. Insieme al manto stradale verranno realizzati nei pressi di largo Castello anche percorsi pedonali protetti e una nuova segnaletica. L'importo dei lavori è di 50mila euro finanziati attraverso risorse di bilancio e sono stati affidati alla ditta Franco Basilio di Gissi.