Parla sudamericano il primo acquisto del Victoria Cross Ortona

Era novembre del 2019 quando mi arriva un messaggio su Messenger di un ragazzo che abitava a Rosario (Argentina) e che, non so come, seguiva il Victoria Cross Ortona. Abbiamo cominciato a scambiarci i messaggi e mi ha detto detto che giocava a calcio e che verso marzo 2020 sarebbe venuto a vivere in Italia e gli sarebbe piaciuto poter trovare una squadra. " Beh l'Italia è grande, gli ho detto, in che posto andrai? E lui, Orsogna...". Praticamente i suoi bisnonni sono nati lì, ed altri a Castelfrentano, e veniva a vivere ad Orsogna dove vivono alcuni suoi amici argentini. E così è stato, è arrivato qualche giorno prima che scoppiasse la pandemia e siamo riusciti a vederci solo qualche giorno fa, nel frattempo ci siamo conosciuti telefonicamente... Lui è Matias Ponce, classe 1991, centrocampista, oggi ha coronato il suo sogno, ovvero quello di giocare nella terra dei suoi Avi e lo farà indossando la maglia del Victoria Cross Ortona. Bienvenido Matias.