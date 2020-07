Il Libero Giancarlo Pesare alla quarta stagione con Gli Impavidi

Si rinnova l’intesa tra il libero teatino Giancarlo Pesare e la Sieco Service Impavida Ortona. Con la prossima, le stagioni insieme diventano quattro.



Classe ’95 per 178 centimetri d’altezza, Giancarlo dividerà i suoi primi anni nel mondo del volley tra tra pallavolo Chieti e la Teate Volley. Si riveleranno esperienze molto positive, dato che Pesare, in questo periodo, prenderà parte a cinque finali nazionali, agguantando il secondo posto nazionale nel 2009 con l’Under 14 della Teate.



Sempre con la Teate Volley Chieti, Giancarlo fa il suo esordio in un campionato nazionale, giocando con la prima squadra in serie B2. Seguono poi esperienze in serie C, prima con Montesilvano (2014-2015) e poi, due stagioni alla Gada Group Pescara, centrando la salvezza nel 2015-2016 e conquistando la promozione in Serie B in quella successiva.



L’occasione fare il salto di qualità, per il centrale arriva nel 2017, quando la Sieco Impavida Ortona lo chiama per entrare nel giro della Serie A2. L’impatto è buono. Giancarlo è sempre pronto a fare la sua parte e quando viene chiamato in causa, le sue prestazioni sono così convincenti da valergli la fiducia del tecnico Nunzio Lanci che spesso lo utilizza per il classico “Doppio Cambio” con l’altro Libero Alessandro Toscani.



«Sono davvero contento di essere al mio quarto anno consecutivo con la Sieco. Ormai Ortona rappresenta per me una seconda famiglia. Sicuramente ci aspetta un campionato molto complicato, con squadre dai roster molto competitivi. Ma come è stato l’anno scorso, anche quest’anno sono convinto che anche l’Impavida avrà molto da dire e di certo daremo filo da torcere a tutti. Un saluto a tutti i tifosi, in maniera particolare ai Dragoni che sono sempre pronti ad incoraggiarci dalla prima fino all’ultima giornata. Ci vediamo ad agosto»



CARRIERA:



2020-2021 Sieco Service Impavida Ortona (Serie A2)

2019-2020 Sieco Service Impavida Ortona (Serie A2)

2018-2019 Sieco Service Impavida Ortona (Serie A2)

2017-2018 Sieco Service Impavida Ortona (Serie A2)

2016-2017 Gada Group Pescara 3 (Serie C)

2015-2016 Gada Group Pescara 3 (Serie C)

2014-2015 Pallavolo Montesilvano (Serie C)

2013-2014 Teate Volley (Serie B2)